"Европейские Мальдивы" разочаровывают туристов: что не так с Албанией

Албанское побережье снова оказалось в центре внимания из-за пляжей, которые в соцсетях выглядят почти безупречно, а в реальных отзывах туристов значительно хуже.

Одни пляжи здесь хвалят за бирюзовую воду и почти средиземноморскую картинку, другие ругают за мусор, тесноватую и откровенно слабую инфраструктуру. Именно такой разрыв между глянцем и реальностью сейчас обсуждают туристы.

Что не так с "Европейскими Мальдивами"?

По данным исследования Which? , в Албании только 16.8% пляжей получили оценку "отлично", так что страна оказалась внизу европейского рейтинга.

У Which? проанализировали 22 289 отчетов Европейского агентства по окружающей среде по качеству воды для купания. Общая картина в ЕС выглядит неплохо, ведь 96% пляжей соответствуют минимальным стандартам, но Албания резко выбилась из этого фона.

Как на самом деле выглядят популярные локации: смотрите видео

Там 23% пляжей получили отметку "poor", то есть в воде обнаружили значительные уровни фекальных бактерий. Для туристов это не просто неприятная статистика, но и вполне практичный сигнал: даже в популярном морском направлении качество воды может сильно отличаться от одной бухты к другой.

В пять европейских стран с самыми грязными водами для купания входят. Рейтинг составлен по доле мест для купания с оценкой "отлично". Чем ниже показатель (%), тем хуже качество воды.

Албания – 16,8% Эстония – 56,9% Польша – 58,7% Венгрия – 64% Бельгия – 67,9%

Но, несмотря на низкие общие показатели в Албании, все же есть и хорошие исключения. К категории отличных пляжей отнесли, в частности, Дерми – село с двумя пляжами, а также Влеру, третий по величине город страны, давно привлекающий любителей моря.

На другой стороне оказались Кипр и Греция. Именно Кипр показал 100% пляжей с лучшей оценкой, а Греция – 97%. Наиболее чистые пляжи в Греции расположены на Крите (154), а также в регионе Халкидики (93). Пляж Кампуди близ Урануполи разделен на три секции, каждая из которых имеет свой "Голубой флаг".