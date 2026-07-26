Одні пляжі тут хвалять за бірюзову воду і майже середземноморську картинку, а інші лають за сміття, тісняву та відверто слабку інфраструктуру. Саме такий розрив між глянцем і реальністю зараз і обговорюють туристи.

Що не так з "Європейськими Мальдівами"?

За даними дослідження Which?, в Албанії лише 16.8% пляжів отримали оцінку "відмінно", тож країна опинилася внизу європейського рейтингу.

У Which? проаналізували 22 289 звітів Європейської агенції з навколишнього середовища щодо якості води для купання. Загальна картина в ЄС виглядає непогано, адже 96% пляжів відповідають мінімальним стандартам, але Албанія різко вибилася з цього фону.

Як насправді виглядають популярні локації: дивіться відео

Саме там 23% пляжів отримали позначку "poor", тобто у воді виявили значні рівні фекальних бактерій. Для туристів це не просто неприємна статистика, а й цілком практичний сигнал: навіть у популярному морському напрямку якість води може сильно відрізнятися від однієї бухти до іншої.

До 5 європейських країн з найбруднішими водами для купання входять. Рейтинг складено за часткою місць для купання з оцінкою "відмінно". Чим нижчий показник (%), тим гірша якість води.

Албанія – 16,8% Естонія – 56,9% Польща – 58,7% Угорщина – 64% Бельгія – 67,9%

Та попри низькі загальні показники в Албанії все ж є й хороші винятки. До категорії відмінних пляжів віднесли, зокрема, Дермі – село з двома пляжами, а також Вльору, третє за величиною місто країни, яке давно приваблює любителів моря.

На іншому боці опинилися Кіпр і Греція. Саме Кіпр показав 100% пляжів з найкращою оцінкою, а Греція – 97%. Найбільше найчистіших пляжів у Греції розташовано на Криті (154), а також у регіоні Халкідікі (93). Пляж Кампуді поблизу Урануполі розділений на три секції, кожна з яких має власний "Блакитний прапор".