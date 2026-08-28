Речь идет о Плайя-дель-Амор, или "Пляже влюбленных", расположенном в Мексике.

Где именно находится скрытый пляж Плайя-дель-Амор?

Плайя-дель-Амор находится на архипелаге островов Мариетас у побережья Пуэрто-Вальярта в Мексике. Именно эти острова стали местом, где сформировался необычный пляж, скрытый внутри природного скального образования.

Мариетас привлекают туристов возможностью заниматься снорклингом и дайвингом. В то же время архипелаг является домом для большого количества живых существ: от морских черепах и дельфинов до разнообразных птиц.

История самих островов также необычна. Считается, что они возникли в результате вулканических извержений много веков назад. Впоследствии мексиканское правительство использовало эту территорию для военных целей. Ситуация изменилась после того, как группа ученых, среди которых был исследователь Жак Кусто, выступила за сохранение островов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Их движение завершилось тем, что Мариетас объявили национальным парком. Сейчас архипелаг является объектом ЮНЕСКО. Сам Плайя-дель-Амор долгое время оставался фактически скрытым от широкой публики. Однако со временем о нем стали больше рассказывать туристы, а фотографии необычного пляжа распространились в интернете.

Где находится пляж Плайя-дель-Амор: смотреть на картах

Как добраться до Плайя-дель-Амор?

Название "скрытый пляж" здесь вполне оправдано. Добраться до Плайя-дель-Амор напрямую с суши невозможно. Сначала нужно доплыть до островов Мариетас. Для этого туристы могут отправиться на экскурсию, во время которой будут путешествовать на катамаране по прозрачным голубым водам.

Но прибытие на острова – лишь часть маршрута. Чтобы оказаться непосредственно на пляже, придется проплыть через природный скальный туннель длиной примерно 12 метров. Перед этим туристы проходят инструктаж по технике безопасности. После этого можно отправляться в скрытую часть острова именно через туннель.

Как выглядит пляж Плайя-дель-Амор / инстаграм malvil.mag

Что ждет туристов на скрытом пляже?

После прохождения туннеля открывается Плайя-дель-Амор – пляж, расположенный внутри круговой лагуны. Его также связывают с большим количеством живых организмов. Туристы могут наблюдать за экзотическими птицами, а в воде исследовать морскую жизнь. А непосредственно на пляже можно рассматривать необычные природные скальные образования и отдыхать у лагуны.