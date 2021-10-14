Пилоты устроили воздушное шоу над легендарным мостом "Золотые Ворота": увлекательное видео

Ежегодно, начиная с 1981 года, в Сан-Франциско проходит фестиваль Fleet Week. Он содержит в себе морской парад, воздушный парад военной авиатехники, пилотажных групп и легкой авиации.

В 2021 году, в рамках Fleet Week, пилоты крупнейшего 2-двигательного авиалайнера в мире Boeing 777-300ER выполнили захватывающие виражи в небе над мостом "Золотые Ворота". Это "поймали" на видео.

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Пилоты устроили воздушное шоу в Сан-Франциско

Авиалайнер Boeing 777-300ER, который может перевозить 350 пассажиров в салоне 3 классов, для полетов на Fleet Week предоставил один из основных спонсоров фестиваля – американская авиакомпания United Airlines.

Авиашоу в Сан-Франциско единственное в США, где можно увидеть полеты крупных коммерческих авиалайнеров,

– говорится в сообщении.

Обычно такие показательные полеты на низкой высоте устраивают только на больших авиашоу в Ле-Бурже, Фарнборо или Дубае.

Воздушное шоу над "Золотыми Воротами": смотрите видео



Отмечается, что ранее United Airlines предоставляла для участия в Fleet Week авиалайнер побольше – Boeing 747-400 с четырьмя двигателями. Однако сейчас во флоте авиакомпании самолетов этого типа уже нет – последний из них отправили на "пенсию" в 2018 году.