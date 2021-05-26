Пилот самолета заснул во время полета и пролетел аэропорт: как это могло произойти

Пилот пассажирского самолета из-за усталости и недостатка кислорода заснул во время полета и пролетел аэропорт назначения.

В отчете Австралийского бюро безопасности на транспорте от 26 мая отмечают, что инцидент, произошел в июле 2020 года.

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Пилот одномоторного легкого самолета летел из города Кэрнс в Рэдклифф (Австралия). На высоте около трех километров командир воздушного судна столкнулся с "непредсказуемыми условиями оледенения и плохой видимостью из-за облачности".

Согласно отчету, поднявшись еще на 300 метров, пилот начал периодически использовать дополнительную кислородную систему самолета, однако неожиданно заснул и проснулся, находясь примерно в 111 километрах к юго-востоку от предполагаемого пункта назначения. Борту было приказано совершить посадку в аэропорту Голд-Кост.

Как оказалось позже, служба управления воздушным движением 40 минут не могла связаться с командиром. После посадки занялись расследованием подробностей происшествия.