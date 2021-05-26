У звіті Австралійського бюро безпеки на транспорті від 26 травня зазначають, що інцидент трапився в липні 2020 року.

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Пілот одномоторного легкого літака летів з міста Кернс в Редкліфф (Австралія). На висоті близько трьох кілометрів командир повітряного судна зіткнувся з "непередбачуваними умовами зледеніння і поганою видимістю через хмарність".

Згідно зі звітом, піднявшись ще на 300 метрів, пілот почав періодично використовувати додаткову кисневу систему літака, проте несподівано заснув і прокинувся, перебуваючи приблизно в 111 кілометрах на південний схід від передбачуваного пункту призначення. Борту було наказано здійснити посадку в аеропорту Голд-Кост.

Як виявилося пізніше, служба управління повітряним рухом 40 хвилин не могла зв'язатися з командиром. Після посадки зайнялися розслідуванням подробиць події.