Только молотком и зубилом: как немецкие крестьяне в XIX веке вырезали жилье в пещерах

Немецкая деревня Лангенштайн известна своими хорошо сохранившимися пещерными домами. В середине XIX века их вырезали в скале рабочие, которые отчаянно нуждались в жилье.

Единственными инструментами, которые они использовали, были молоток и зубило. До сих пор сохранились только 5 из 10 пещер и все они передают уникальную культуру сельской жизни.

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Почему строили пещерное жилье

В XIX веке Германия переживала быструю индустриализацию и урбанизацию. В то же время численность населения выросла более чем вдвое, но из-за захвата земли многие были безработными.

В то же время численность населения выросла более чем вдвое, но из-за захвата земли многие были безработными. В поисках безопасного места существования сельские жители часто переезжали.

В то время усадьба Лангенштейнов и соседние земли принадлежали семье Римпау. Август Вильгельм Римпау был известным сельскохозяйственным и политическим деятелем. Значительно расширив свою ферму, он искал рабочих, которые будут длительно работать на него.

на него. Такие семьи можно было легко найти, но в условиях дефицита жилья им негде было жить.

Местный совет наткнулся на позвоночник из мягкого песчаника. И поскольку пещерное жилье уже было в горных местностях Германии, у них возникла идея разрешить работникам проживать в пещерах.

Вскоре скалы пронумеровали мелом от 1 до 10, после чего между трудящимися мигрантами, которые прибыли из близи и издалека, провели лотерею.

Тогда каждая семья стала вырезать себе дом в скале. Рабочие целый день проводили на полях, а вечером работали дома молотком и зубилом.

В среднем на строительство пещерного жилища уходило полтора года.

Внутри пещер

Внутри пещеры пористый песчаник защищал жителей от дождя и холода. Нагретый воздух прекрасно сохранялся внутри скалы, поддерживая приятную температуру. А поскольку пещеры выходили на юг, они имели доступ к солнечному свету.

Семьи оборудовали свои дома основной мебелью, а для приготовления пищи использовали масляные светильники и дрова. Дымоходы были отведены так, чтобы тепло из кухни сохранялось в помещении в течение длительного периода времени.

Из вполне практических соображений жители пещер пускали скот на крышу. Козы препятствовали росту растительности, что в противном случае могло бы привести к обрушению потолка.

Последний пещерный житель умер в 1910 году.

Пещеры почти исчезли

Когда пещерные дома стали собственностью муниципалитета, их стали использовать как подвалы или места для свалки. Кроме того, несколько из пещер продали, а новые владельцы разрушили их и вместо них построили дома.

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Сегодня историческим пещерным жильем Лангенштейна занимается организация Langensteiner Höhlenwohnungen, в которую входят 10 преданных жителей этого района.

Эти пещеры являются уникальной особенностью немецкоязычного мира, и мы решили, что должны сохранить их для всех, кто придет после нас,

– отмечают в организации.

Они добавляют, что сейчас пещеры довольно популярные. Здесь даже проходили съемки фильмов и телевизионных шоу. Кроме того, они привлекают туристов отовсюду.