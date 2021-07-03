Єдиними інструментами, які вони використовували, були молоток і зубило. До сьогодні збереглися лише 5 з 10 печер і усі вони передають унікальну культуру сільського життя.
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Чому збудували печерне житло
- У ХІХ столітті Німеччина зазнала швидкої індустріалізації та урбанізації. Водночас чисельність населення зросла більш ніж удвічі, але через захоплення землі багато людей були безробітними.
- В пошуках безпечного місця існування сільські жителі часто переїжджали.
- В той час садиба Лангенштейнів та сусідні землі належали родині Рімпау. Август Вільгельм Ремпау був відомим сільськогосподарським та політичним діячем. Значно розширивши свою ферму, він шукав робітників, які б довгостроково працювати на нього.
- Таких сімей можна було легко знайти, але в умовах дефіциту житла їм не було де жити.
- Якось місцева рада натрапила на хребет з м’якого пісковика. І оскільки печерне житло вже існувало у гірських місцевостях Німеччини, у них виникла ідея дозволити працівникам проживати в печерах.
- Невдовзі скелі пронумерували крейдою від 1 до 10, після чого між трудящими мігрантами, які прибули зблизька і здалеку, провели лотерею.
- Тоді кожна сім'я почала вирізати собі будинок у скелі. Робітники увесь день проводили на полях, а ввечері працювали вдома молотком і зубилом.
- В середньому на будівництво печерного житла пішло півтора року.
Всередині печер
Усередині печери пористий пісковик захищав жителів від дощу та холоду. Нагріте повітря чудово зберігалося всередині скелі, підтримуючи приємну температуру. А оскільки печери виходили на південь, вони мали доступ до сонячного світла.
Сім'ї обладнали свої домівки основними меблями, а для приготування їжі використовували масляні світильники та дрова. Димарі були відведені так, щоб тепло з кухні зберігалося в приміщенні протягом тривалого періоду часу.
З цілком практичних міркувань мешканці печер пускали свою худобу на дах. Кози перешкоджали зростанню рослинності, що в іншому випадку могло б призвести до обвалення стелі.
Останній печерний мешканець помер у 1910 році.
Печери мало не зникли
Коли печерні будинки стали власністю муніципалітету, їх почали використовувати як підвали або місця для звалища. Крім того, декілька з печер продали, а нові власники зруйнували їх і замість них звели будинки.
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Сьогодні історичним печерним житлом Лангенштейна опікується організація Langensteiner Höhlenwohnungen, до якої входять 10 відданих мешканців цього району.
Ці печери є унікальною особливістю німецькомовного світу, і ми вирішили, що повинні зберегти їх для всіх, хто прийде після нас,
– зазначають в організації.
Вони додають, що зараз печери є доволі популярними. Тут навіть відбулися зйомки фільмів та телевізійних шоу. Крім того, вони приваблюють туристів звідусіль.