"Врата в ад": как выглядит ирландская пещера Овейнагат и почему ее боялись тысячи лет

Земли графства Роскоммон долгое время скрывали свои древние курганы и мистические памятники от глаз путешественников, ведь большинство из них расположено на частных фермах. Впрочем, отныне поклонники древних легенд имеют возможность разгадать тайны одной из древнейших королевских резиденций Европы.

Маршрут проложен на территории Раткрогана – одного из древнейших королевских комплексов Европы, история которого насчитывает около 5 500 лет. Когда-то здесь находилась столица ирландской провинции Коннахт, а сегодня среди зеленых полей можно увидеть сотни археологических памятников. Как сообщает BBC, новая тропа позволяет туристам посетить места, которые раньше были труднодоступны из-за расположения на частных фермерских угодьях.

Как легендарная пещера Овейнагат связана с возникновением Хэллоуина?

Подземная пещера Овейнагат, которую также называют "Вратами в ад", простирается на 37 метров вглубь известняковых пород. Издавна ее считают порталом в кельтский потусторонний мир. По преданию, это место служило обителью богини Морриган – духа, способного менять облик.

Как выглядит пещера изнутри: смотрите видео

Древние кельты верили, что во время осеннего праздника Самайн (который начинался 31 октября, то есть в наше время – это Хэллоуин) граница между миром живых и загробным миром становилась самой тонкой. В это время богиня и ее существа выходили из пещеры на поверхность. Чтобы защититься от опасных духов и остаться незамеченными, местные жители начали маскироваться и переодеваться.

Что на самом деле скрывают древние курганы Раткрогана?

Археологический комплекс занимает площадь 6,5 квадратных километра и насчитывает 266 древних объектов. Среди них:

40 погребальных курганов, включая знаменитое "Кладбище королей";

форты железного века;

святилища с природными источниками;

ритуальные камни с древнеирландскими огамическими надписями.

Центральный холм комплекса достигает 88 метров в ширину и ни разу не раскапывался. Впрочем, геофизические исследования показали, что внутри земляного насыпа скрыты остатки масштабных деревянных сооружений. В них в свое время заключали соглашения, отмечали национальные праздники и короновали ирландских правителей.

Раткроган / фото TripAdvisor

Раньше большинство курганов находилось на закрытых частных пастбищах, поэтому туристы могли осматривать их разве что из окон автомобилей. Теперь на тропе оборудовали специальные лестницы и переходы через каменные ограды, что открыло прямой доступ к ранее недоступным участкам.

Кольцевой маршрут рассчитан примерно на 3 часа ходьбы. Он начинается у главного кургана и проходит прямо через действующие фермерские угодья. Фермерский скот продолжает пастись на этих землях и тем самым помогает сохранять древние валы от зарослей. А чтобы животные не повреждали тысячелетние камни, на полях для них установили специальные чесалки (чтобы коровы чесались об эти щетки, а не о древние археологические памятники и тысячелетние камни, разрушая их).

Где находится Раткроган: смотреть на картах