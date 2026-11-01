"Врата в ад": как выглядит ирландская пещера Овейнагат и почему ее боялись тысячи лет

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Маршрут проложен на территории Раткрогана – одного из древнейших королевских комплексов Европы, история которого насчитывает около 5 500 лет. Когда-то здесь находилась столица ирландской провинции Коннахт, а сегодня среди зеленых полей можно увидеть сотни археологических памятников. Как сообщает BBC, новая тропа позволяет туристам посетить места, которые раньше были труднодоступны из-за расположения на частных фермерских угодьях.

Как легендарная пещера Овейнагат связана с возникновением Хэллоуина?

Подземная пещера Овейнагат, которую также называют "Вратами в ад", простирается на 37 метров вглубь известняковых пород. Издавна ее считают порталом в кельтский потусторонний мир. По преданию, это место служило обителью богини Морриган – духа, способного менять облик.

Как выглядит пещера изнутри: смотрите видео

Древние кельты верили, что во время осеннего праздника Самайн (который начинался 31 октября, то есть в наше время – это Хэллоуин) граница между миром живых и загробным миром становилась самой тонкой. В это время богиня и ее существа выходили из пещеры на поверхность. Чтобы защититься от опасных духов и остаться незамеченными, местные жители начали маскироваться и переодеваться.

Что на самом деле скрывают древние курганы Раткрогана?

Археологический комплекс занимает площадь 6,5 квадратных километра и насчитывает 266 древних объектов. Среди них:

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40 погребальных курганов, включая знаменитое "Кладбище королей";

форты железного века;

святилища с природными источниками;

ритуальные камни с древнеирландскими огамическими надписями.

Центральный холм комплекса достигает 88 метров в ширину и ни разу не раскапывался. Впрочем, геофизические исследования показали, что внутри земляного насыпа скрыты остатки масштабных деревянных сооружений. В них в свое время заключали соглашения, отмечали национальные праздники и короновали ирландских правителей.

Раткроган / фото TripAdvisor

Раньше большинство курганов находилось на закрытых частных пастбищах, поэтому туристы могли осматривать их разве что из окон автомобилей. Теперь на тропе оборудовали специальные лестницы и переходы через каменные ограды, что открыло прямой доступ к ранее недоступным участкам.

Кольцевой маршрут рассчитан примерно на 3 часа ходьбы. Он начинается у главного кургана и проходит прямо через действующие фермерские угодья. Фермерский скот продолжает пастись на этих землях и тем самым помогает сохранять древние валы от зарослей. А чтобы животные не повреждали тысячелетние камни, на полях для них установили специальные чесалки (чтобы коровы чесались об эти щетки, а не о древние археологические памятники и тысячелетние камни, разрушая их).

Где находится Раткроган: смотреть на картах