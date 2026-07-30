Wolf Trail неожиданно объединила Балтику, Альпы и Адриатику в один маршрут, который больше похож на многомесячное приключение, чем на обычную прогулку, пишет Time Out.

Что нужно знать о тропе Wolf Trail?

Для тех, кто ищет не короткую поездку, а настоящий вызов с пейзажами, ночевками и логистикой на полгода вперед, – эта тропа уже стала новым туристическим соблазном.

Маршрут простирается на 3494 километра и проходит по территории шести стран. Путешественникам рекомендуют заложить на путь от четырех до шести месяцев, а суммарный набор высоты превышает 78 400 метров – это почти девять восхождений на Эверест от уровня моря.

Тропа начинается на польском полуострове Хель, далее тянется вдоль побережья Балтийского моря до Свиноуйсьца, а затем ведет путешественников в Германию с ее средневековыми городами и природными ландшафтами.

После этого маршрут выходит к австрийским Альпам, проходит через район Инсбрука, Доломитовые Альпы, Национальный парк Триглав в Словении и заканчивается в итальянском Триесте на побережье Адриатического моря.



Маршрут "Волчьей тропы" / Фото с сайта Oboz.ua

Организаторы рекомендуют отправляться в поход с апреля по сентябрь, чтобы избежать самых сложных погодных условий в высокогорье. Для планирования путешествия доступны GPS-маршруты в формате GPX, которые помогают находить места для ночлега, пополнения запасов и официальные кемпинги.

Опытная туристка перед открытием полностью проверила безопасность маршрута, логистику и инфраструктуру, поэтому "Волчья тропа" имеет официальный туристический маршрут и разрешенные места для ночлега.

Почему большие пешеходные маршруты становятся новым трендом?

Создать пешеходную тропу для туристов Wolf Trail решила компания Jack Wolfskin, которая продвигает формат thru-hiking – многонедельных непрерывных походов с полным снаряжением. Отличие этого маршрута от коротких заключается в том, что всю дистанцию нужно преодолевать без транспорта, однако в населенных пунктах есть возможность запастись едой.

Именно поэтому новый маршрут так хорошо вписывается в современную моду на длительные трансграничные путешествия. Они уже привлекают не только выносливых путешественников, но и тех, кто хочет прожить путь как отдельное приключение – с горами, морем, городами и ощущением полной перезагрузки.

"Волчья тропа" идеально сочетает в себе романтику многомесячного путешествия и безопасность для путешественников. Авторы проекта мечтают, чтобы эта тропа полюбилась туристам и любителям активного отдыха.