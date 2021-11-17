Первый пошел: Мюнхен отказался от традиционной рождественской ярмарки из-за COVID

Ежегодно Мюнхен организовывает традиционную рождественскую ярмарку – ее посещает примерно 3 миллиона человек. Однако не в этом году!

Столица Баварии стала первым крупным городом Германии, отказавшимся от организации рождественской ярмарки. Все из-за "драматического" возрождения коронавируса.

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Мюнхен отказался от рождественской ярмарки из-за COVID

Так, мэр Мюнхена Дитер Райтер назвал это "горькой новостью", но отметил, что проведение мероприятия было бы безответственным.

Драматическая ситуация в наших больницах и количество экспоненциально растущих случаев инфицирования не оставляют мне другого выбора: к сожалению, в этом году рождественская ярмарка в Мюнхене не состоится,

– сообщил Райтер.

Мюнхенская "Ярмарка детей Христа" является первым из самых больших и популярных мероприятий, которые в этом году прекращают работу. Открытие должно было состояться 22 ноября.

Ярмарки в Кельне, Штутгарте, Нюрнберге и Дрездене сейчас готовятся к открытию.

Несколько менее популярных рождественских ярмарок уже отменены по всей Германии, но пока многие организаторы заявили, что планируют продолжить.

Некоторые будут вводить более строгие правила, которые запрещают доступ невакцинированным, в то время как другие потребуют сертификат вакцинации, отрицательный тест или справку о выздоровлении.

Отмечается, что до пандемии в Германии ежегодно проходило 2 500 рождественских ярмарок, куда приходили отведать глинтвейн и жареные каштаны, а также приобрести сувениры.

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