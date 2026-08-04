Польская гид Анна Войцеховская, которая уже более 20 лет работает в туристическом бизнесе, рассказала Interia Kobieta о самых распространенных ошибках путешественников.

Самый большой вызов – жара

В большинстве случаев туристов поражает высокая температура в Греции. Многие недооценивают греческое солнце, забывая о головных уборах или средствах защиты от солнца.

Особое внимание стоит уделить тем, кто планирует отдыхать не только у моря, но и много гулять по историческим достопримечательностям. Чтобы защититься от солнца, лучше выбирать легкую, но закрытую одежду с длинными рукавами или брючинами.

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В номере гид не рекомендует устанавливать слишком низкую температуру, поскольку резкий перепад между жарой на улице и холодом в помещении может негативно повлиять на самочувствие.

Можно ли пить воду из-под крана?

В жаркую погоду нужно пить значительно больше воды, чем обычно. По словам эксперта, туристы часто недооценивают потребность организма в жидкости.

Что касается воды из-под крана, то к ней следует относиться с осторожностью. В Афинах ее не рекомендуют пить из-за высокого содержания хлора и состояния водопроводной сети. На Санторини вода является опресненной морской, поэтому ее не рекомендуют использовать даже для чистки зубов.

Когда лучше всего ехать в Грецию?

Если главная цель – не только пляжный отдых, но и экскурсии, лучше избегать самых жарких летних месяцев.

Стоит обратить внимание на ноябрь, когда море еще теплое, а температура комфортная для прогулок. Также удачным периодом является вторая половина февраля и март. В это время погода благоприятна для путешествий, а туристов значительно меньше.



В Грецию можно ехать даже в ноябре / Фото Pexels

Чаевые и счет в ресторане

В Греции нет какого-то четкого правила, сколько чаевых нужно оставлять после трапезы. Если обслуживание было качественным и гость остался доволен, небольшое вознаграждение персоналу будет вполне уместным.

Кроме того, туристов просят внимательно проверять счет. Иногда из-за невнимательности персонала в него могут попасть блюда или напитки, которые вы не заказывали.

Если после того, как вы сели за стол, сразу приносят хлеб или бутилированную воду, а они вам не нужны, лучше сразу сказать об этом официанту.

Особенности греческого общения

Греки довольно эмоциональны и громки в общении, поэтому туристам их разговор может показаться ссорой, хотя это может быть обычная дружеская беседа.

Общественная жизнь в Греции активизируется вечером, когда жара спадает, поэтому туристам не стоит удивляться, увидев семьи с маленькими детьми в тавернах даже поздно вечером.