Польская гид Анна Войцеховская, которая уже более 20 лет работает в туристическом бизнесе, рассказала Interia Kobieta о самых распространенных ошибках путешественников.
Самый большой вызов – жара
В большинстве случаев туристов поражает высокая температура в Греции. Многие недооценивают греческое солнце, забывая о головных уборах или средствах защиты от солнца.
Особое внимание стоит уделить тем, кто планирует отдыхать не только у моря, но и много гулять по историческим достопримечательностям. Чтобы защититься от солнца, лучше выбирать легкую, но закрытую одежду с длинными рукавами или брючинами.
В номере гид не рекомендует устанавливать слишком низкую температуру, поскольку резкий перепад между жарой на улице и холодом в помещении может негативно повлиять на самочувствие.
Можно ли пить воду из-под крана?
В жаркую погоду нужно пить значительно больше воды, чем обычно. По словам эксперта, туристы часто недооценивают потребность организма в жидкости.
Что касается воды из-под крана, то к ней следует относиться с осторожностью. В Афинах ее не рекомендуют пить из-за высокого содержания хлора и состояния водопроводной сети. На Санторини вода является опресненной морской, поэтому ее не рекомендуют использовать даже для чистки зубов.
Когда лучше всего ехать в Грецию?
Если главная цель – не только пляжный отдых, но и экскурсии, лучше избегать самых жарких летних месяцев.
Стоит обратить внимание на ноябрь, когда море еще теплое, а температура комфортная для прогулок. Также удачным периодом является вторая половина февраля и март. В это время погода благоприятна для путешествий, а туристов значительно меньше.
В Грецию можно ехать даже в ноябре / Фото Pexels
Чаевые и счет в ресторане
В Греции нет какого-то четкого правила, сколько чаевых нужно оставлять после трапезы. Если обслуживание было качественным и гость остался доволен, небольшое вознаграждение персоналу будет вполне уместным.
Кроме того, туристов просят внимательно проверять счет. Иногда из-за невнимательности персонала в него могут попасть блюда или напитки, которые вы не заказывали.
Если после того, как вы сели за стол, сразу приносят хлеб или бутилированную воду, а они вам не нужны, лучше сразу сказать об этом официанту.
Особенности греческого общения
Греки довольно эмоциональны и громки в общении, поэтому туристам их разговор может показаться ссорой, хотя это может быть обычная дружеская беседа.
Общественная жизнь в Греции активизируется вечером, когда жара спадает, поэтому туристам не стоит удивляться, увидев семьи с маленькими детьми в тавернах даже поздно вечером.