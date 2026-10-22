Лишний час в отеле: как происходит выезд из отеля в ЕС в ночь перевода часов

В ночь на 25 октября 2026 года в большинстве стран Европы часы переведут на час назад. Благодаря этому ночь станет длиннее, а путешественники смогут подольше поспать, не меняя привычного времени пробуждения по часам.

24 Канал рассказывает, как работает система выселения в апартаментах со смарт-замками, влияет ли переход на зимнее время на коды доступа и при каких условиях гости могут воспользоваться дополнительным временем без доплаты.

Как перевод часов влияет на время выезда?

Уже в это воскресенье, 25 октября, большинство европейских стран перейдут с летнего на зимнее время. Стрелки часов переведут назад на один час, поэтому после 01:00 в некоторых странах снова будет 00:00 (но в Польше, Германии, Франции, Италии, Испании перевод будет с 03:00 на 02:00).

В Украине часы переведут с 04:00 на 03:00. Это означает, что между вечером и утром по местному времени пройдет на 1 реальный час больше, чем в обычную ночь.

Например, если турист заснул в 23:00 и проснулся в 08:00, то в ночь перехода на зимнее время он мог спать 10 часов, хотя по часам прошло всего 9.

Однако важно понимать, что перевод часов автоматически не меняет установленное время выезда! Если в бронировании указано, что номер нужно освободить в 11:00, это требование остается в силе по местному официальному времени.

Как работают смарт-замки в апартаментах Airbnb?

В апартаментах с цифровыми замками хозяин может настроить доступ к жилью без личной передачи ключей. Когда бронирование подтверждено, гость получает уникальный код, который активируется до начала пребывания и позволяет открыть дверь в нужное время.

По информации Airbnb, подключенные к платформе смарт-замки могут автоматически генерировать коды для гостей. Они действуют на протяжении всего пребывания и теряют силу после выезда.

Но не все цифровые замки подключены к Airbnb. Некоторые хозяева используют сторонние системы управления жильем, которые самостоятельно генерируют коды и определяют время их действия. Поэтому конкретные настройки зависят от системы, которую использует владелец.

Могут ли гости получить дополнительный час бесплатно?

Airbnb предусматривает возможность оставить код смарт-замка активным еще некоторое время после стандартного выезда. По умолчанию срок его действия истекает через 30 минут после времени выезда. Хозяин может изменить этот промежуток от 15 минут до 2 часов.

Когда в Европе переводят часы?

По данным Time and Date, в 2026 году большинство европейских стран переходит на зимнее время в воскресенье, 25 октября. Если после перехода на зимнее время в Киеве будет 09:00, в популярных туристических направлениях время будет таким: