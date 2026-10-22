Лишний час в отеле: как происходит выезд из отеля в ЕС в ночь перевода часов

Туристы отдыхают в номере / Коллаж 24 Канала, фото Canva
В ночь на 25 октября 2026 года в большинстве стран Европы часы переведут на час назад. Благодаря этому ночь станет длиннее, а путешественники смогут подольше поспать, не меняя привычного времени пробуждения по часам.
24 Канал рассказывает, как работает система выселения в апартаментах со смарт-замками, влияет ли переход на зимнее время на коды доступа и при каких условиях гости могут воспользоваться дополнительным временем без доплаты.
Как перевод часов влияет на время выезда?
Уже в это воскресенье, 25 октября, большинство европейских стран перейдут с летнего на зимнее время. Стрелки часов переведут назад на один час, поэтому после 01:00 в некоторых странах снова будет 00:00 (но в Польше, Германии, Франции, Италии, Испании перевод будет с 03:00 на 02:00).
В Украине часы переведут с 04:00 на 03:00. Это означает, что между вечером и утром по местному времени пройдет на 1 реальный час больше, чем в обычную ночь.
Например, если турист заснул в 23:00 и проснулся в 08:00, то в ночь перехода на зимнее время он мог спать 10 часов, хотя по часам прошло всего 9.
Однако важно понимать, что перевод часов автоматически не меняет установленное время выезда! Если в бронировании указано, что номер нужно освободить в 11:00, это требование остается в силе по местному официальному времени.
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Как работают смарт-замки в апартаментах Airbnb?
В апартаментах с цифровыми замками хозяин может настроить доступ к жилью без личной передачи ключей. Когда бронирование подтверждено, гость получает уникальный код, который активируется до начала пребывания и позволяет открыть дверь в нужное время.
По информации Airbnb, подключенные к платформе смарт-замки могут автоматически генерировать коды для гостей. Они действуют на протяжении всего пребывания и теряют силу после выезда.
Но не все цифровые замки подключены к Airbnb. Некоторые хозяева используют сторонние системы управления жильем, которые самостоятельно генерируют коды и определяют время их действия. Поэтому конкретные настройки зависят от системы, которую использует владелец.
Могут ли гости получить дополнительный час бесплатно?
Airbnb предусматривает возможность оставить код смарт-замка активным еще некоторое время после стандартного выезда. По умолчанию срок его действия истекает через 30 минут после времени выезда. Хозяин может изменить этот промежуток от 15 минут до 2 часов.
Когда в Европе переводят часы?
По данным Time and Date, в 2026 году большинство европейских стран переходит на зимнее время в воскресенье, 25 октября. Если после перехода на зимнее время в Киеве будет 09:00, в популярных туристических направлениях время будет таким:
- Варшава, Польша 08:00;
- Берлин, Германия 08:00;
- Париж, Франция 08:00;
- Рим, Италия 08:00;
- Мадрид, Испания 08:00;
- Вена, Австрия 08:00;
- Прага, Чехия 08:00;
- Амстердам, Нидерланды 08:00;
- Лондон, Великобритания 07:00;
- Лиссабон, Португалия 07:00.
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