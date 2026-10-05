Об этом месте знают не все: где в мире есть смотровая площадка со скамейкой, откуда открывается вид на море

Недалеко от астурийского поселка Кудильеро, входящего в список самых красивых населенных пунктов Испании, расположена смотровая площадка Дель-Саблон, откуда открывается вид на Кантабрийское море.

Недалеко от Кудильеро есть места, куда хочется заглянуть не только ради пейзажа, но и ради самой дороги туда, пишет Viajes.

Именно так и работает дель-Саблон – небольшая смотровая площадка, которая считается одной из самых интересных точек на побережье Астурии. Здесь все основано на простой идее: тишина, море и скамейка, с которой открывается широкий вид.

Чем привлекает смотровая площадка Дель-Саблон?

Это не шумная туристическая локация с очередями и аттракционами, а скорее спокойная остановка для тех, кто любит смотреть на море без спешки. Скамейка на площадке стала своеобразной визитной карточкой этого места, ведь именно отсюда лучше всего видно Кантабрийское море и скалистый берег.

Кудильеро и без того входит в список самых красивых населенных пунктов Испании, поэтому неудивительно, что в его окрестностях все больше путешественников ищут не очевидные маршруты, а такие уютные уголки. Дель-Саблон как раз из этой категории – небольшая, но очень фотогеничная площадка, где легко задержаться дольше, чем планировалось.

Что стоит знать об этом месте перед поездкой?

Смотровая площадка удобна именно для коротких прогулок или остановки по пути вдоль побережья. Больше всего она нравится тем, кто хочет увидеть море не с пляжа, а с высоты, откуда открывается другой ритм и другая перспектива.

Такие точки особенно ценны в Астурии, ведь регион сочетает в себе зеленые холмы, узкие дороги и крутые спуски к океану. Именно поэтому даже небольшая скамейка на краю смотровой площадки может стать местом, ради которого сюда возвращаются.