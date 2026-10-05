Поблизу Кудільєро є місця, куди хочеться завернути не лише заради пейзажу, а й заради самої дороги туди, пише Viajes.

Саме так працює дель-Саблон – невеликий оглядовий майданчик, який вважається однією з найцікавіших точок на узбережжі Астурії. Тут усе тримається на простій ідеї: тиша, море і лавка, з якої відкривається широкий краєвид.

Чим приваблює оглядовий майданчик дель-Саблон?

Це не гучна туристична локація з чергами та атракціонами, а радше спокійна зупинка для тих, хто любить дивитися на море без поспіху. Лавка на майданчику стала своєрідною візитівкою місця, бо саме звідси найкраще видно Кантабрійське море та скелястий берег.

Кудільєро й без того входить до переліку найгарніших населених пунктів Іспанії, тож не дивно, що довкола нього все більше мандрівників шукають не очевидні маршрути, а такі камерні точки. Дель-Саблон якраз із цієї категорії – невеликий, але дуже фотогенічний майданчик, де легко затриматися довше, ніж планувалося.

Що варто знати про це місце перед поїздкою?

Оглядовий майданчик зручний саме для короткої прогулянки або зупинки дорогою вздовж узбережжя. Найбільше він подобається тим, хто хоче побачити море не з пляжу, а з висоти, де відкривається інший ритм і інша перспектива.

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Такі точки особливо цінні в Астурії, бо регіон поєднує зелені пагорби, вузькі дороги та круті спуски до океану. Саме тому навіть невелика лавка на краю оглядового майданчика може стати місцем, заради якого сюди повертаються.