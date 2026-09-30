American Airlines может бесплатно пересадить пассажира на более удобное место, но есть одно условие

Пассажиры American Airlines, которые не хотят провести полет на среднем кресе, получили новую возможность сменить место без необходимости постоянно проверять доступные варианты. Авиакомпания запустила функцию, которая может сделать это автоматически, если соответствующее сиденье освободится.

О новой функции American Airlines сообщила сама авиакомпания в своем официальном пресс-релизе. Нововведение доступно участникам программы AAdvantage и работает через мобильное приложение авиакомпании.

Как пассажир сможет изменить место?

После бронирования пассажир может указать, какое кресло он хотел бы получить: у окна, у прохода или, при необходимости, среднее. Функция мониторинга мест становится доступной за 24 часа до вылета. Она предназначена для бронирований одного пассажира, которому уже определили место. Если желаемый вариант освободится, система автоматически обновит бронирование. Таким образом, пассажиру не нужно самостоятельно следить за доступными местами в приложении.

Нужно ли платить за пересадку?

За смену места дополнительная плата не взимается. В то же время есть важное ограничение: American Airlines не будет пересаживать пассажира на более дорогое место, даже если оно станет доступным. Таким образом, система может автоматически найти желаемое кресло, но не позволяет бесплатно перейти на более дорогой вариант.

Зачем American Airlines запустила эту функцию?

В авиакомпании заявляют, что нововведение должно сделать путешествия проще и более персонализированными. Пассажирам достаточно один раз указать свои пожелания, после чего система самостоятельно будет отслеживать доступность мест.

American Airlines выполняет более 6 тысяч рейсов ежедневно по более чем 350 направлениям. Над новой функцией работали технологические команды авиакомпании, которые создавали ее с учетом потребностей клиентов.