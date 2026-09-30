Про нову функцію American Airlines повідомила сама авіакомпанія у своєму офіційному пресрелізі. Нововведення доступне учасникам програми AAdvantage та працює через мобільний застосунок авіакомпанії.

Як пасажир зможе змінити місце?

Після бронювання мандрівник може вказати, яке крісло він хотів би отримати: біля вікна, проходу або, за потреби, середнє. Функція моніторингу місць стає доступною за 24 години до вильоту. Вона призначена для бронювань одного пасажира, якому вже визначили місце. Якщо бажаний варіант звільниться, система автоматично оновить бронювання. Тож пасажиру не потрібно самостійно стежити за доступними кріслами в застосунку.

Чи потрібно платити за пересадку?

За зміну місця додаткова плата не стягується. Водночас є важливе обмеження: American Airlines не пересаджуватиме пасажира на дорожче місце, навіть якщо воно стане доступним. Таким чином, система може автоматично знайти бажане крісло, але не дозволяє безкоштовно перейти на дорожчий варіант.

Навіщо American Airlines запустила цю функцію?

В авіакомпанії кажуть, що нововведення має зробити подорожі простішими та більш персоналізованими. Пасажирам достатньо один раз вказати свої побажання, після чого система самостійно стежитиме за доступністю місць.

American Airlines виконує понад 6 тисяч рейсів щодня до більш ніж 350 напрямків. Над новою функцією працювали технологічні команди авіакомпанії, які створювали її з урахуванням потреб клієнтів.