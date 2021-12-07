Акцию по переименованию аэропорта запустили по случаю открытия обновленного терминала 2.

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Для того чтобы изменить название аэропорта, нужно только зайти в мобильное приложение Хельсинки и ввести свое имя. Через несколько минут на фасаде терминала появится надпись: "Аэропорт Хельсинки имени (соответствующее имя пассажира)".

Пассажиры аэропорта Хельсинки смогут переименовать его в свою честь / Фото Finavia

Концепция подразумевает сплачивание всех услуг под одной крышей. Особенно это удобно для транзитных пассажиров, для которых времени на пересадку мало. Таким образом, Хельсинки стремится усилить позиции своего аэропорта как одного из главных транспортных хабов Северной Европы.

Мы верим, что аэропорты существуют, прежде всего, для пассажиров. Иначе что они будут представлять собой без клиентов? Мы гордимся, что стали первым аэропортом в мире, который назван в честь вас, меня, нас всех",

– заявила Катя Сиберг, отвечающая за маркетинг и сервис в компании Finavia.

В дизайне обновленного терминала использовали природные материалы, в частности, потолок сделан из дерева. Эти решения призваны представить финскую архитектуру и традиции скандинавского дизайна.