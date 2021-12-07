Акцію з перейменування аеропорту запустили з нагоди відкриття оновленого термінала 2.

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Для того щоб змінити назву аеропорту, потрібно лише зайти в мобільний застосунок аеропорту Гельсінкі та ввести своє ім’я. За кілька хвилин на фасаді терміналу з’явиться напис: "Аеропорт Гельсінкі імені (відповідне ім'я пасажира)".

Пасажири аеропорту Гельсінкі зможуть перейменувати його на свою честь / Фото Finavia

Концепція передбачає гуртування всіх послуг під одним дахом. Особливо це зручно для транзитних пасажирів, коли часу на пересадку мало. Таким чином Гельсінкі прагне посилити позиції свого аеропорту як одного з головних транспортних хабів Північної Європи.