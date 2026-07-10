Не просто отель: почему эта историческая вилла на озере Комо на протяжении многих лет остается мечтой туристов

Некоторые отели привлекают гостей роскошными интерьерами, другие – живописными видами или безупречным сервисом. Но есть места, которые сочетают в себе все это настолько удачно, что становятся настоящими туристическими легендами.

Легендарный итальянский отель Passalacqua на живописном озере Комо вновь оказался в центре внимания мировой прессы и знаменитостей. Это роскошное поместье XVIII века предлагает гостям уникальную атмосферу уединения, где исторический шарм сочетается с современным шиком, а подробную историю его успеха раскрыло издание Daily Mail.

В чем секрет популярности исторической виллы понтифика?

Это роскошное поместье расположено в величественной вилле, которая в свое время служила резиденцией Папы Римского Иннокентия XI. Сегодня же Passalacqua – это камерная вселенная, состоящая всего из 24 уникальных номеров, окруженных семью акрами безупречных ландшафтных садов. Этот аристократический рай предлагает гостям уединение по цене от 1500 евро за ночь, и каждый цент здесь оправдан до мельчайших деталей.

Интерьеры отеля буквально излучают богатство: стены украшают исторические произведения искусства, а комнаты наполнены шелком, экстравагантными люстрами, мрамором, уникальной антикварной мебелью и изысканными подсвечниками и зеркалами из муранского стекла.

Как выглядит Passalacqua: смотреть видео

Вместо банальных гольф-каров гостей по территории отеля возит очаровательный винтажный оранжевый Fiat 500. Бассейн расположен на садовой террасе с невероятным видом на озеро, всего в нескольких шагах от зимнего сада – бывшей оранжереи, которую дизайнеры превратили в стильный бар.

За гастрономические удовольствия отвечает Вивиана Варезе, одна из самых известных шеф-поваров Италии. Гости могут наслаждаться непринужденными обедами на свежем воздухе, романтическими ужинами из сезонных продуктов или даже принять участие в импровизированных уроках по приготовлению аутентичной пасты.

Обратите внимание! Passalacqua получил титул лучшего отеля мира на дебютной премии World’s 50 Best Hotels Awards в 2023 году, а также завоевал престижные награды Best Boutique Hotel Award 2025 и Best Hotel in Europe 2025.

Как выглядит Passalacqua / фото TripAdvisor

Почему гости чувствуют себя здесь как в гостях у состоятельного друга?

Известная актриса Килли Гоуз недавно поделилась своими впечатлениями в подкасте Travel Secrets, отметив, что это одно из самых красивых мест на планете, где царит особая домашняя атмосфера.

Это невероятно красивое место, абсолютно все в нем впечатляет. Здесь есть спа-центр, а также собственная лодка, на которой можно отправиться на прогулку по озеру. Главный секрет в том, что это место совсем не похоже на отель. Благодаря этому ты мгновенно расслабляешься и чувствуешь себя так, будто приехал в гости к очень состоятельному другу,

– рассказывает актриса Килли Гоуз.

Британский журналист Пирс Морган, который заглянул сюда, чтобы выпить бокал любимого напитка, также не сдержал эмоций, назвав атмосферу отеля совершенно прекрасной и захватывающей дух. Обычные путешественники в своих отзывах на Google единодушно поддерживают звезд, описывая пребывание на вилле как настоящий сон наяву и праздник для всех органов чувств.