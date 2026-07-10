Легендарный итальянский отель Passalacqua на живописном озере Комо вновь оказался в центре внимания мировой прессы и знаменитостей. Это роскошное поместье XVIII века предлагает гостям уникальную атмосферу уединения, где исторический шарм сочетается с современным шиком, а подробную историю его успеха раскрыло издание Daily Mail.

В чем секрет популярности исторической виллы понтифика?

Это роскошное поместье расположено в величественной вилле, которая в свое время служила резиденцией Папы Римского Иннокентия XI. Сегодня же Passalacqua это камерная вселенная, состоящая всего из 24 уникальных номеров, окруженных семью акрами безупречных ландшафтных садов. Этот аристократический рай предлагает гостям уединение по цене от 1500 евро за ночь, и каждый цент здесь оправдан до мельчайших деталей.

Интерьеры отеля буквально излучают богатство: стены украшают исторические произведения искусства, а комнаты наполнены шелком, экстравагантными люстрами, мрамором, уникальной антикварной мебелью и изысканными подсвечниками и зеркалами из муранского стекла.

Как выглядит Passalacqua: смотреть видео

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@d4tnn Это роскошный отель под названием Passalacqua, расположенный в городке Мольтразио на берегу озера Комо на севере Италии. Историческая вилла, преобразованная в роскошный отель, известная своим сказочным видом на озеро Комо и классическими итальянскими садами, и считается одним из самых роскошных и известных бутик-отелей в регионе #Италия #Италия #Комо #italy #italia ♬ my love all mine - халяльные песни

Вместо банальных гольф-каров гостей по территории отеля возит очаровательный винтажный оранжевый Fiat 500. Бассейн расположен на садовой террасе с невероятным видом на озеро, всего в нескольких шагах от зимнего сада – бывшей оранжереи, которую дизайнеры превратили в стильный бар.

За гастрономические удовольствия отвечает Вивиана Варезе, одна из самых известных шеф-поваров Италии. Гости могут наслаждаться непринужденными обедами на свежем воздухе, романтическими ужинами из сезонных продуктов или даже принять участие в импровизированных уроках по приготовлению аутентичной пасты.

Обратите внимание! Passalacqua получил титул лучшего отеля мира на дебютной премии World’s 50 Best Hotels Awards в 2023 году, а также завоевал престижные награды Best Boutique Hotel Award 2025 и Best Hotel in Europe 2025.

Как выглядит Passalacqua / фото TripAdvisorКак выглядит Passalacqua / фото TripAdvisor

Почему гости чувствуют себя здесь как в гостях у состоятельного друга?

Известная актриса Килли Гоуз недавно поделилась своими впечатлениями в подкасте Travel Secrets, отметив, что это одно из самых красивых мест на планете, где царит особая домашняя атмосфера.

Это невероятно красивое место, абсолютно все в нем впечатляет. Здесь есть спа-центр, а также собственная лодка, на которой можно отправиться на прогулку по озеру. Главный секрет в том, что это место совсем не похоже на отель. Благодаря этому ты мгновенно расслабляешься и чувствуешь себя так, будто приехал в гости к очень состоятельному другу,
– рассказывает актриса Килли Гоуз.

Британский журналист Пирс Морган, который заглянул сюда, чтобы выпить бокал любимого напитка, также не сдержал эмоций, назвав атмосферу отеля совершенно прекрасной и захватывающей дух. Обычные путешественники в своих отзывах на Google единодушно поддерживают звезд, описывая пребывание на вилле как настоящий сон наяву и праздник для всех органов чувств.