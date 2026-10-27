Пока Миконос переполнен туристами, этот остров уверенно становится новым магнитом Греции

Миконос и Санторини уже давно стали популярными направлениями для отдыха в Греции, однако все больше внимания привлекает Парос. Раньше остров был излюбленным местом преимущественно среди самих греков, но в последние годы международный туристический поток заметно увеличивается.

О туристическом потенциале греческого острова Парос, его пляжах, ценах на отдых и росте популярности рассказало американское туристическое издание Travel Off Path.

Почему Парос называют новым Миконосом?

Парос расположен в центральной части архипелага Киклады в Эгейском море. В отличие от Миконоса, который ассоциируется с шумными вечеринками и дорогими развлечениями, Парос предлагает более спокойную атмосферу. Здесь также открываются клубы, однако традиционные деревушки, семейные таверны и пляжи остаются важной частью местного колорита.

Популярность острова стремительно растет. В 2025 году здесь было выдано 305 разрешений на строительство – это больше, чем на любом другом острове Киклад, например, на Миконосе и Санторини. Увеличивается и количество путешественников.

Парос, Греция / фото Canva

В 2025 году Парос принял примерно на 66 тысяч пассажиров больше, чем в 2024-м, если учитывать прибытие на паромах и самолетах. В первой половине 2026 года пассажиропоток на паромах вырос примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как добраться до острова и почему его популярность может вырасти?

Развитие международного туризма на Паросе частично сдерживал небольшой аэропорт, который в основном принимает турбовинтовые самолеты. Поэтому путешественникам часто приходится лететь через Афины, а уже оттуда внутренним рейсом на остров. Другой вариант – паром. Путешествие из порта Пирей на материке занимает примерно 3 – 4 часа, а скоростной паром с Миконоса доставит пассажиров за 35 – 45 минут.

Однако в будущем ситуация может измениться благодаря запланированной модернизации аэропорта. Проект предусматривает: строительство нового терминала площадью 12 117 квадратных метров, удлинение взлетно-посадочной полосы с 1400 до 1799 метров, расширение стоянки для самолетов, обустройство пожарной станции и новой диспетчерской башни, а также обновление пассажирской инфраструктуры.

Удлиненная полоса должна позволить принимать более крупные самолеты. Ожидается, что модернизация откроет путь к новым международным маршрутам к концу десятилетия.

Какие деревни и пляжи стоит посетить на Паросе?

Одно из самых известных мест острова – это Наусса, живописная рыбацкая деревня с белоснежными домами, уютными террасами и гаванью, возле которой сохранились руины венецианской крепости.

Деревня Наусса / фото Canva

Тем, кто ищет более спокойную атмосферу, стоит обратить внимание на Лефкес – бывшую столицу Пароса. Поселок расположен на склоне холма, где его улицы вымощены мрамором.

Еще одно интересное место – это Марписса, небольшой поселок со старинными ветряными мельницами, узкими улочками и традиционными тавернами. Также можно посетить Продромос или рыбацкий поселок Алики на южном побережье. Парос также известен своими пляжами с прозрачной водой:

Колимбетрес – небольшие песчаные бухты среди гранитных валунов.

– небольшие песчаные бухты среди гранитных валунов. Монастири – защищенная бухта с мелководьем, окруженная холмами.

– защищенная бухта с мелководьем, окруженная холмами. Фарагас – пляж с золотистым песком на юге острова.

– пляж с золотистым песком на юге острова. Хрисси-Акти – длинный песчаный пляж, популярный среди любителей виндсерфинга.

– длинный песчаный пляж, популярный среди любителей виндсерфинга. Санта-Мария – песчаный пляж с чистой водой недалеко от Науссы.

Сколько стоит отдых на Паросе и что попробовать?

По данным Travel Off Path, Парос остается более доступным, чем Миконос и Санторини, если избегать самых дорогих ресторанов на набережных и правильно выбрать сезон. Ориентировочные цены на острове следующие:

Проживание: 55 – 70 долларов за ночь в скромном гостевом доме в межсезонье.

55 – 70 долларов за ночь в скромном гостевом доме в межсезонье. Бутик-отель: 130 – 220 долларов за ночь в зависимости от уровня комфорта.

130 – 220 долларов за ночь в зависимости от уровня комфорта. Основное блюдо в простой таверне: 17 – 25 долларов.

17 – 25 долларов. Бокал домашнего вина: 4 – 6 долларов.

В июле и августе цены растут, поэтому для более экономного путешествия стоит рассмотреть июнь или сентябрь. Остров также привлекает традиционной греческой кухней.

Какую историческую достопримечательность стоит увидеть на острове?

Помимо пляжей и традиционных деревень, на Паросе находится одна из древнейших церквей Греции – Панагия Экатонтапилиани. Храм расположен в Парикии, столице острова и его главном порту. Его история уходит корнями в 4 век нашей эры. Церковь также называют храмом Ста дверей. Внутри сохранились мраморные колонны, резные капители, фрагменты раннехристианского искусства и древняя крестильня, которую считают одной из старейших в православном мире.

Где находится остров Парос: смотреть на картах