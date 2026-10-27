Поки Міконос переповнений туристами, цей острів впевнено стає новим магнітом Греції

Про туристичний потенціал грецького острова Парос, його пляжі, ціни на відпочинок і зростання популярності розповіло американське туристичне видання Travel Off Path.

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Чому Парос називають новим Міконосом?

Парос розташований у центральній частині архіпелагу Кіклади в Егейському морі. На відміну від Міконоса, який асоціюється з гучними вечірками та дорогими розвагами, Парос пропонує спокійнішу атмосферу. Тут також відкриваються клуби, однак традиційні селища, сімейні таверни та пляжі залишаються важливою частиною місцевого колориту.

Популярність острова стрімко зростає. У 2025 році тут видали 305 дозволів на будівництво – це більше, ніж на будь-якому іншому острові Кіклад, наприклад, на Міконосі та Санторіні. Збільшується і кількість мандрівників.

Парос, Греція / фото Canva

У 2025 році Парос прийняв приблизно на 66 тисяч пасажирів більше, ніж у 2024-му, якщо враховувати прибуття поромами та літаками. У першій половині 2026 року пасажиропотік на поромах зріс приблизно на 7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як дістатися до острова та чому його популярність може зрости?

Розвиток міжнародного туризму на Паросі частково стримував невеликий аеропорт, який переважно приймає турбогвинтові літаки. Тому мандрівникам часто доводиться летіти через Афіни, а вже звідти внутрішнім рейсом до острова. Інший варіант – це пором. Подорож із порту Пірей на материку займає приблизно 3 – 4 години, а швидкісний пором із Міконоса доставить пасажирів за 35 – 45 хвилин.

Однак ситуація у майбутньому може змінитися завдяки запланованій модернізації аеропорту. Проєкт передбачає: будівництво нового термінала площею 12 117 квадратних метрів, подовження злітно-посадкової смуги з 1400 до 1799 метрів, розширення стоянки для літаків, облаштування пожежної станції, нової диспетчерської вежі та оновлення пасажирської інфраструктури.

Подовжена смуга має дати змогу приймати більші літаки. Очікується, що модернізація може відкрити шлях до нових міжнародних маршрутів до кінця десятиліття.

Які селища та пляжі варто відвідати на Паросі?

Одне з найвідоміших місць острова – це Наусса, мальовниче рибальське селище з білосніжними будинками, затишними терасами та гаванню, біля якої збереглися руїни венеційської фортеці.

Селище Наусса / фото Canva

Тим, хто шукає спокійнішу атмосферу, варто звернути увагу на Лефкес – колишню столицю Пароса. Селище розташоване на схилі пагорба, де його вулиці вимощені мармуром.

Ще одне цікаве місце – це Марпісса, невелике селище зі старовинними вітряками, вузькими вуличками та традиційними тавернами. Також можна відвідати Продромос або рибальське селище Алікі на південному узбережжі. Парос також відомий і пляжами з прозорою водою:

Колімбітрес – невеликі піщані бухти серед гранітних валунів.

– невеликі піщані бухти серед гранітних валунів. Монастірі – захищена бухта з мілководдям, оточена пагорбами.

– захищена бухта з мілководдям, оточена пагорбами. Фарагас – пляж із золотистим піском на півдні острова.

– пляж із золотистим піском на півдні острова. Хріссі-Акті – довгий піщаний пляж, популярний серед любителів віндсерфінгу.

– довгий піщаний пляж, популярний серед любителів віндсерфінгу. Санта-Марія – піщаний пляж із чистою водою неподалік Наусси.

Скільки коштує відпочинок на Паросі та що скуштувати?

За даними Travel Off Path, Парос залишається доступнішим за Міконос і Санторіні, якщо уникати найдорожчих ресторанів на набережних і правильно вибрати сезон. Орієнтовні ціни на острові такі:

Житло: 55 – 70 доларів за ніч у скромному гостьовому будинку в міжсезоння.

55 – 70 доларів за ніч у скромному гостьовому будинку в міжсезоння. Бутик-готель: 130 – 220 доларів за ніч залежно від рівня комфорту.

130 – 220 доларів за ніч залежно від рівня комфорту. Основна страва в простій таверні: 17 – 25 доларів.

17 – 25 доларів. Келих домашнього вина: 4 – 6 доларів.

У липні та серпні ціни зростають, тому для економнішої подорожі варто розглянути червень або вересень. Острів також приваблює традиційною грецькою кухнею.

Яку історичну пам'ятку варто побачити на острові?

Окрім пляжів і традиційних селищ, на Паросі є одна з найдавніших церков Греції – Панагія Екатонтапіліані. Храм розташований у Парикії, столиці острова та його головному порту. Його історія сягає 4 століття нашої ери. Церкву також називають храмом Ста дверей. Всередині збереглися мармурові колони, різьблені капітелі, фрагменти ранньохристиянського мистецтва та давня хрестильня, яку вважають однією з найстаріших у православному світі.

Де розташований острів Парос: дивитись на картах