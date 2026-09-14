Речь идет о Паросе, входящем в состав Кикладского архипелага, пишет издание Express.

Почему Парос называют спокойной альтернативой Санторини?

Несмотря на красивые деревни и десятки пляжей, Парос значительно менее переполнен, чем его известные соседи Санторини и Миконос. Поэтому здесь можно насладиться традиционным греческим островным отдыхом без больших толп. Всего на острове 39 пляжей. Среди них есть как уединенные, почти безлюдные места, так и большие пляжи с клубами и водными развлечениями.

Парос, Греция / фото Canva

Еще одно преимущество Пароса – это рельеф. Здесь нет такого количества крутых склонов и длинных лестниц, как на некоторых других островах. По улицам Парикии и Наусы можно гулять без изнурительных подъемов. Именно поэтому этот остров также называют идеальным местом для пенсионеров.

Какие места стоит посетить на Паросе?

Одной из главных достопримечательностей острова является Науса на северном побережье. Бывшая рыбацкая деревня сегодня известна живописной гаванью, бутиками и более оживленной ночной жизнью. Для более спокойной прогулки подойдет Лефкес – деревня на склоне холма, которая раньше была столицей Пароса. Туристам советуют приходить сюда утром, до приезда экскурсионных автобусов.

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Как выглядит поселок Науса: смотреть видео

Кроме того, стоит обратить внимание на Марписсу, Продромос, Костос и Дриос. В этих деревнях проходят сезонные фестивали, религиозные праздники и общественные мероприятия.

Почему осенью на Паросе особенно комфортно?

Климат острова благоприятный почти в течение всего года. С середины весны до середины осени здесь много солнца, поэтому этот период подходит для путешествий. В октябре температура может достигать +26 градусов, что делает осень здесь еще теплой. Если хочется больше тишины, можно отправиться на соседний Антипарос. Этот небольшой остров подходит для однодневной поездки, особенно когда Парикия и Науса становятся более оживленными.

Парос также удобно использовать в качестве базы для путешествий по другим островам Киклад. В то же время для знакомства с самим островом может понадобиться автомобиль: такси здесь немного, а арендованная машина позволяет самостоятельно передвигаться между его разными частями.