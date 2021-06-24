В национальном парке "Сноудония" ошибочно предложили посетить "зону секса"

В Национальном парке "Сноудония" в Великобритании произошла ошибка автоматического перевода с валлийского языка. Искусственный интеллект в фейсбуке изменил формулировку и получилось, что он пригласил посетителей на новую локацию.

Бот перепутал слова "ближайшее будущее" и перевел их как "область секса". Руководители национального парка покраснели от стыда, когда прочитали комментарии к этому сообщению в фейсбук, и мгновенно извинились.

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Ошибка перевода: детали

На странице заказника в Facebook сделали пост, в котором приглашали туристов посетить национальный парк. В нем был вопрос о том собираются читатели посетить район Огвен ближайшее время. Но бот-переводчик допустил ошибку. Он вырвал слово rhyw из контекста и перевел как "секс".

Автоматический перевод Facebook поставил англоязычным посетителям следующий вопрос: "намерены ли вы посетить секс в районе Огвен?"

Администрация Национального парка Сноудония мгновенно ответила.

О Боже! Кажется, версия для перевода на Facebook придумала что-то несколько отличное от оригинального валлийской версии! Извинения за любое причиненное правонарушения!

– написали на официальной странице.

После конфуза пост удалили. Но остались скриншоты.



Пост на странице Национального парка с английским переводом / Скриншот с Facebook

Какая реакция соцсетей

Но некорректная версия поста с валлийского языка порадовала пользователей. Один человек прокомментировала: "На склонах холма будет прием ...".

Другой – поблагодарил, что "разъяснили правила поведения". Но, наверное, самым оптимистичным был пользователь, который написал следующее: "Я не собирался приезжать сюда в ближайшее время, но отказаться от такого заманчивого предложения будет сложно".