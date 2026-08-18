Гриб с мраморной шляпкой и ореховым привкусом: где он растет в Украине

В лесах Украины можно встретить гриб, который из-за необычного зеленого цвета легко спутать с опасной бледной поганкой. При этом он считается съедобным и обладает особым ореховым привкусом.

Об этой лесной находке рассказали в фейсбуке на странице "Лесовица". Речь идет о сыроежке чешуйчатой, или зеленоватой, которую в Карпатах называют панской голубинка.

Почему особенна панская голубинка?

Панская голубинка имеет плотную мясистую шляпку, поверхность которой у зрелого гриба становится потрескавшейся. Ее цвет может быть серо-зеленым или голубовато-зеленым, а края более светлыми. Такая окраска делает гриб малозаметным среди опавших листьев. Особенно хорошо он маскируется в лиственных лесах, в частности там, где растут дубы и буки.

Само название "панская голубинка" является местным названием чешуйчатой сирожки. Среди ее старых названий и синонимов есть еще толстуха и щеблячка. В отличие от многих сироек, которые легко ломаются при сборе, этот гриб имеет плотную мякоть. Именно поэтому его сложнее случайно повредить по пути в корзину.

Как выглядит панская голубинка / фото Марты Коханюк

Почему зеленый гриб путают с бледной поганкой?

Больше всего вопросов у грибников может вызвать именно цвет панской голубинки. Ее зеленая шляпка напоминает некоторые опасные грибы, поэтому новички могут принять ее за бледную поганку. Однако у господской голубинки нет характерных для бледной поганки "юбочки" и вольвы на ножке. Ножка чешуйчатой сирожки белая, плотная, цилиндрическая, иногда с зеленоватым или бурым оттенком у основания.

В то же время во время тихой охоты не стоит ориентироваться только на один внешний признак. Если гриб не удается уверенно определить, лучше его не собирать. Панская голубинка растет преимущественно в лиственных и смешанных лесах. Встретить ее можно с июля по октябрь. Обычно грибы растут поодиночке или небольшими группами, а больших скоплений они почти не образуют.

Какой вкус у панской голубинки?

Этот гриб ценят не только за необычный вид. Лускатая сыроежка имеет сладковатый вкус с легкими ореховыми оттенками, а после термической обработки ее вкусовые качества становятся более выраженными. Панскую голубинку можно использовать для различных способов приготовления: жарить, тушить, мариновать, солить или сушить.

Перед употреблением гриб требует термической обработки: рекомендуется предварительно отварить его в течение 10 – 15 минут. Один из самых простых вариантов – это пожарить шляпки на сливочном масле. Так лучше всего можно почувствовать характерный вкус панской голубинки.