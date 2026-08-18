Про цю лісову знахідку розповіли у фейсбуці на сторінці "Лісовиця". Йдеться про сироїжку лускату, або зеленувату, яку в Карпатах називають панською голубінкою.

Чим особлива панська голубінка?

Панська голубінка має щільну м'ясисту шапку, поверхня якої у зрілого гриба стає потрісканою. Її колір може бути сіро-зеленим або голубувато-зеленим, а краї світлішими. Таке забарвлення робить гриб малопомітним серед опалого листя. Особливо добре він маскується у листяних лісах, зокрема там, де ростуть дуби та буки.

Сама назва "панська голубінка" є місцевою назвою сироїжки лускатої. Серед її старих назв та синонімів є ще товстуха і щеблячка. На відміну від багатьох сироїжок, які легко ламаються під час збирання, цей гриб має щільну м'якоть. Саме тому його складніше випадково пошкодити дорогою до кошика.

Як виглядає панська голубінка / фото Марти Коханюк

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Чому зелений гриб плутають із блідою поганкою?

Найбільше запитань у грибників може викликати саме колір панської голубінки. Її зелена шапка нагадує деякі небезпечні гриби, через що початківці можуть прийняти її за бліду поганку. Однак у панської голубінки немає характерних для блідої поганки "спіднички" та вольви на ніжці. Ніжка сироїжки лускатої біла, щільна, циліндрична, іноді із зеленуватим або бурим відтінком біля основи.

Водночас під час тихого полювання не варто орієнтуватися лише на один зовнішній показник. Якщо гриб не вдається впевнено визначити, краще його не брати. Панська голубінка росте переважно у листяних і змішаних лісах. Зустріти її можна з липня до жовтня. Зазвичай гриби ростуть поодинці або невеликими групами, а великих скупчень вони майже не утворюють.

Який смак має панська голубінка?

Цей гриб цінують не лише за незвичайний вигляд. Сироїжка луската має солодкуватий смак із легкими горіховими відтінками, а після термічної обробки її смакові властивості стають виразнішими. Панську голубінку можна використовувати для різних способів приготування: смажити, тушкувати, маринувати, солити або сушити.

Перед вживанням гриб потребує термічної обробки: рекомендують попередньо відварити його протягом 10 – 15 хвилин. Один із найпростіших варіантів – це посмажити капелюшки на вершковому маслі. Так найкраще можна відчути характерний смак панської голубінки.