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В центре Мадрида установили огромный черный треугольник с камерами: зачем он нужен

Милена Бордакова
PANOPTICON в Мадриде

PANOPTICON в Мадриде / Фото: Рубен ПБескос

Представьте себе огромный черный треугольник посреди исторической площади, изнутри которого можно наблюдать за прохожими через камеры. Такая необычная конструкция появилась в центре Мадрида.

 
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Инсталляцию PANOPTICON создал испанский уличный художник SpY. Как пишет издание designboom, ее разместили на площади Plaza de Cibeles, напротив исторического Palacio de Cibeles. Проект посвящен теме цифрового слежения и конфиденциальности в общественных местах. С помощью этого проекта автор исследует, как видеонаблюдение и цифровые технологии меняют восприятие общественного пространства и представления о приватности.

Как выглядит необычная инсталляция в Мадриде?

PANOPTICON имеет форму большого равностороннего треугольника, каждая сторона которого достигает 20 метров. Конструкцию полностью выполнили с матовым черным покрытием, благодаря чему она резко контрастирует с фасадом исторического дворца по соседству. Из-за своих размеров сооружение перекрывает часть панорамных видов на площади и влияет на движение пешеходов, изменяя привычные маршруты передвижения.

Как выглядит PANOPTICON / фото Ruben P. Bescos

Что можно увидеть внутри черного треугольника?

В нижней части конструкции оборудовали небольшие смотровые отверстия, через которые посетители могут заглянуть внутрь. За ними расположены мониторы, подключенные к камерам видеонаблюдения, установленным вдоль верхнего края сооружения и у его вершины.

Камеры передают изображение окружающего пространства в режиме реального времени. На экранах можно увидеть прохожих, автомобильное движение и здания вокруг площади. Особенность в том, что посетители наблюдают за привычной городской жизнью с высоты, используя не собственный взгляд, а изображение с камер.

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Посетители наблюдают за привычной городской жизнью с высоты / фото Ruben P. Bescos

Название инсталляции отсылает к концепции паноптикума британского философа Джереми Бентама. Это модель организации пространства, при которой наблюдатель может следить за другими людьми, оставаясь вне их поля зрения. Художник SpY перенес эту идею в современный городской контекст, заменив традиционную систему наблюдения цифровыми камерами и мониторами.

Благодаря этому посетители не просто видят, что происходит на площади, но и сами становятся частью эксперимента по наблюдению. Инсталляция предлагает задуматься о том, насколько привычными стали камеры наблюдения и как они влияют на нашу повседневную жизнь в городе.

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