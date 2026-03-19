Каракорум, Мохенджо-Даро и долина Хунза: интересные факты о Пакистане, самой неожиданной ядерной державе
- Пакистан имеет уникальные природные особенности, среди которых долина Хунза и горные системы Каракорум, Гималаи и Гиндукуш, которые привлекают туристов и альпинистов.
- А еще страна является единственной мусульманской ядерной державой, имеющей примерно 170 ядерных боеголовок, несмотря на ощутимые экономические трудности.
Пакистан – одна из тех стран, где заметен разрыв между репутацией и реальностью. Большинство людей после ленты новостей просто не допускают мысли о путешествии туда.
А вот те, кто все же решается, получают едва ли не самый яркий опыт от путешествий в жизни. Почему так? Благодаря материалам энциклопедии Britannica расскажем об этом подробнее.
Почему в Пакистан едут только смелые туристы и что они там находят?
Пакистан занимает почти 900 тысяч километров квадратных, то есть где-то в полтора раза больше Украины. На юге страны лежит Аравийское море с береговой линией в более 1000 километров и пустынным побережьем Макран. В центре – долина Инда с плодородными равнинами Пенджаба. На западе возвышаются горные гряды Белуджистана, а вот на север – едут альпинисты со всего мира.
Дело в том, что там сходятся три крупнейшие горные системы планеты – Гималаи, Каракорум и Гиндукуш. В регионе сосредоточено более 100 вершин высотой от 7000 метров, среди которых К2 – вторая по высоте гора на Земле, 8611 метров, причем значительно сложнее для подъема, чем Эверест. При этом National Geographic в 2025 году назвал Каракорум одним из самых привлекательных направлений для приключенческого туризма в мире.
И как не вспомнить о долине Хунза – ее часто описывают как самую красивую на Земле. Абрикосовые сады на террасированных склонах, снежные шапки Ракапоши на горизонте, средневековый форт Балтит в городе Каримабад и абсолютная тишина ночью. Интересно, что местные, народ хунзакуты, являются известными в мире долгожителями.
Также стоит посетить в Лахор – это культурная столица страны и город, на улицах которого вырезаны несколько тысячелетий. Здесь есть форт Лахора и мечеть Бадшахи, объекты ЮНЕСКО и шедевры могольской архитектуры XVII века, как пишет simcorner.com, которые можно сравнить с Тадж-Махалом по масштабу и детализации. От крепостных стен – минута пешком до узких улиц Старого города, где жарят самосу, играют на дхоле и продают ткани с традиционной вышивкой.
На юге, в провинции Синд, стоит Мохенджо-Даро – один из двух главных центров цивилизации долины Инда, датированный 2500 – 1700 годами до нашей эры. Именно здесь нашли первую в истории человечества систему канализации и водоснабжения, тщательно спланированные улицы под прямым углом, и сооружение, которое исследователи считают первой известной общественной купальней в мире. Но кто строил этот город, на каком языке общались его жители, и почему цивилизация исчезла – до сих пор загадка.
Да и вообще, территория современного Пакистана – одна из древнейших колыбелей городской цивилизации на планете. После загадочной цивилизации долины Инда волна за волной шли другие – персидские Ахемениды, Александр Македонский с эллинизмом, империя Ашоки с буддизмом, и наконец ислам с VII века.
Большая часть страны была в составе Могольской империи, далее, в 1858 году, регион перешел под контроль Британской короны. И только в 1947 Пакистан родился как отдельное государство – в результате раздела Британской Индии по религиозному признаку (мусульмане получили Пакистан, индуисты – Индию).
К слову, мало кто знает, что Пакистан – единственная мусульманская ядерная держава. Путь к этому статусу был драматическим – ядерную программу тайком запустил премьер Зульфикар Али Бхутто после унизительного поражения в войне с Индией в 1971 году, произнеся знаменитую фразу: "Мы будем есть траву и листья, но сделаем бомбу". И ее сделали – менее чем через 3 недели после Индии.
Неожиданное здесь – не сам факт, а контекст: страна с ВВП на уровне бедных африканских государств на тот момент, где треть населения живет за чертой бедности, удерживает арсенал примерно из 170 ядерных боеголовок – а это лишь чуть меньше, чем у Великобритании.
Бали, Индонезия. Здесь почти в каждом доме есть собственный небольшой храм, а всего на острове насчитывается около 2500 индуистских святилищ. Интересный культурный парадокс: балийцы верят, что хорошие духи живут в горах, а море – это дом злых демонов, поэтому традиционное судостроение и мореплавание здесь никогда не были развиты, хотя остров окружен водой.
Канди, Шри-Ланка. В этом городе расположен Храм Зуба – объект ЮНЕСКО, где хранят одну из самых почитаемых буддистских реликвий, а именно зуб Будды. По местным преданиям, кто владеет им, имеет силу править страной. Поэтому зуб держат в золотой шкатулке, закрытой от посторонних глаз, и лишь несколько раз в год выносят на праздничную процессию.
