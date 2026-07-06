На какое озеро во Львовской области запрещено ехать в ближайшее время

Это популярное озеро во Львовской области оказалось под строгим запретом на отдых и купание из-за опасного инцидента. Десятки людей оказались в больничных койках после летнего отдыха.

Речь идет об озере Задорожное. И 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Почему отдых на Задорожнем закончился больничными койками?

Озеро Задорожное во Львовской области – одно из любимых мест отдыха на воде для местных жителей и туристов. Но пока что на нем действует строгий запрет на купание и отдых. Причиной такого радикального шага стала внезапная и масштабная вспышка острой кишечной инфекции среди отдыхающих, которая вынудила экстренно вмешаться медиков, эпидемиологов и правоохранителей.

Об этом событии стало известно 4 июля. Главная цель введенных ограничений – локализовать опасную вспышку инфекции и уберечь здоровье людей от угрозы, таящейся в прохладной воде. В настоящее время специалисты проводят расследование, пытаясь выявить точный источник заражения. Таким образом, отдыхать на Задорожном нельзя будет как минимум до 7 июля 2026 года включительно.

Масштабы бедствия ощутимы – на данный момент официально зарегистрировано уже 30 случаев заражения среди людей, проводивших досуг на берегу Задорожнего. Первые пациенты начали поступать в больницы еще с 30 июня. Среди пострадавших – 27 детей в возрасте от 2 до 14 лет. Люди жаловались на высокую температуру, тошноту, сильную рвоту, острую боль в животе и расстройства пищеварения. К счастью, угрозы для жизни нет.

Важно знать: риск заразиться острой кишечной инфекцией в открытых водоемах летом возрастает в разы. Чтобы уберечься, следует тщательно мыть руки, пить только бутилированную воду и стараться не глотать воду во время купания.

Вот как выглядит обычный отдых на озере Задорожное во Львовской области: смотрите видео syva_daryna

Почему озеро Задорожное так нравится отдыхающим?

Озеро Задорожное давно покорило сердца отдыхающих. Созданное на месте бывшего песчаного карьера, оно имеет глубокое песчаное дно и красивый бирюзовый оттенок воды. Большая площадь водоема и благоустроенные пляжи позволяют каждому найти свой способ отдыха – от спокойного семейного на шезлонгах до активных развлечений на воде.

Еще одним неоспоримым преимуществом этого места является его отличная транспортная доступность. До озера очень легко добраться из Львова как на автомобиле, так и на пригородной электричке, что делает его идеальным вариантом для быстрого побега от городской жары на выходные.

В связи с нынешним неприятным инцидентом с загрязнением специалисты и местные власти делают все возможное, чтобы оперативно устранить последствия. Поэтому уже совсем скоро, после официального подтверждения безопасности водоема экологами и медиками, Задорожное вновь откроет свои берега для комфортного летнего отдыха.