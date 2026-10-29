Вместо Морского Ока: в Татрах можно увидеть живописное озеро без толп туристов

Дорога к Морскому Оку порой бывает переполнена туристами, а в известных долинах сложно найти тихое место для отдыха. Однако в горах еще остались места, где можно наслаждаться природой вдали от больших толп людей.

Одно из них – Велицкое озеро на словацкой стороне Татр, пишет Interia Kobieta. Сюда можно приезжать даже без специальной физической подготовки для сложных горных походов.

Если вы планируете короткий отпуск – обратите внимание на Словакию. Ее Татры сочетают в себе впечатляющие горные маршруты и панорамы, для которых не нужно тратить целый день на изнурительное восхождение.

Откуда начать маршрут?

Удобнее всего отправляться из Татранской Полянки. Дорога на автомобиле из Закопане занимает примерно час. Сам поход не займет целый день, однако лучше приехать пораньше, а не откладывать выезд на потом.

От Татранской Полянки к озеру ведет зеленый туристический маршрут. Путь в одну сторону занимает примерно 2 часа, а на поход туда и обратно стоит отвести 4 часа.

Начальный участок проходит по асфальту и занимает около 20 минут. Подъем постепенный, без резких перепадов высоты. Далее маршрут доходит до развилки: можно продолжить путь по асфальтированной дороге или свернуть в лес, ориентируясь на зеленые указатели.

Заметной точкой маршрута является Велицкая Поляна, расположенная на высоте 1562 метра над уровнем моря. До озера отсюда остается примерно 15 минут ходьбы.

Велицкое озеро значительно меньше Морского Ока, а весь водоем можно обойти за 15 минут. Однако больше всего здесь впечатляют горные склоны, окружающие водоем, и Велицкий водопад, шум которого хорошо слышен неподалеку.



Маленькое и живописное озеро в Татрах / Фото с сайта Interia Kobieta

Силезский дом у подножия горных вершин

На берегу Велицкого озера расположен Силезский дом – большое горное сооружение. Это высокогорный отель в Словакии, который впечатляет своим расположением и масштабами.

На этом месте здание возвели еще в 1871 году, но через 3 года его разрушила лавина. Впоследствии Венгерское Карпатское общество построило там деревянную хижину, которая простояла десятилетиями и стала важным центром горного туризма в этой части Татр.

Однако в 1962 году постройка сгорела, поэтому на этом месте возвели современный Силезский дом, который стал заметной частью местного горного пейзажа.



Вот так выглядит отель у озера / Фото с сайта Interia Kobieta

Лучший вид на эту локацию открывается с противоположной стороны озера, которое полностью окружено горными склонами.