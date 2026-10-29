Замість Морського Ока: у Татрах можна побачити мальовниче озеро без натовпів туристів

У Татрах є ще одне мальовниче озеро / Колаж 24 Каналу
Дорога до Морського Ока часом дуже переповнена туристами, а у відомих долинах складно знайти спокійне місце для відпочинку. Проте в горах ще залишилися локації, де можна насолоджуватися природою без великої кількості людей.
Одна з них – Велицьке плесо на словацькому боці Татр, пише Interia Kobieta. Сюди можна приїжджати навіть без спеціальної фізичної підготовки для складних гірських походів.
Якщо ви плануєте коротку відпустку – зверніть увагу на Словаччину. Її Татри поєднують захопливі гірські маршрути та панорами, для яких не потрібно витрачати цілий день на виснажливе сходження.
Звідки починати маршрут?
Найзручніше вирушати з Татранської Полянки. Дорога автомобілем із Закопаного займає приблизно годину. Сам похід не потребує цілого дня, проте краще приїхати раніше, а не відкладати виїзд на потім.
Від Татранської Полянки до озера веде зелений туристичний маршрут. Дорога в один бік займає приблизно 2 години, а на похід туди й назад варто відвести 4 години.
Початкова дорога проходить асфальтом і триває близько 20 хвилин. Підйом поступовий, без різких перепадів висоти. Далі маршрут доходить до роздоріжжя: можна продовжити шлях асфальтованою дорогою або повернути в ліс, орієнтуючись на зелені позначки.
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Помітною точкою маршруту є Велицька Поляна, розташована на висоті 1562 метри над рівнем моря. До озера звідси залишається приблизно 15 хвилин ходьби.
Велицьке плесо значно менше за Морське Око, а всю водойму можна обійти за 15 хвилин. Проте найбільше тут вражають гірські схили, які оточують водойму, та Велицький водоспад, шум якого добре чути неподалік.
Сілезький будинок біля підніжжя гірських вершин
На березі Велицького плеса розташований Сілезький будинок – велика гірська споруда. Це високогірний готель у Словаччині, який вражає розташуванням і масштабами.
На цьому місці звели будівлю ще у 1871 році, але через 3 роки її зруйнувала лавина. Згодом Угорське Карпатське товариство побудувало там дерев’яну хатину, яка стояла десятиліттями і стала важливим осередком гірського туризму у цій частині Татр.
Однак у 1962 році споруда згоріла, тому на цьому місці звели сучасний Сілезький будинок, який став помітною частиною місцевого гірського пейзажу.
Найкращий краєвид на цю локацію відкривається з протилежного боку озера, яке повністю оточене гірськими схилами.
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