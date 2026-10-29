Замість Морського Ока: у Татрах можна побачити мальовниче озеро без натовпів туристів

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Одна з них – Велицьке плесо на словацькому боці Татр, пише Interia Kobieta. Сюди можна приїжджати навіть без спеціальної фізичної підготовки для складних гірських походів.

Якщо ви плануєте коротку відпустку – зверніть увагу на Словаччину. Її Татри поєднують захопливі гірські маршрути та панорами, для яких не потрібно витрачати цілий день на виснажливе сходження.

Звідки починати маршрут?

Найзручніше вирушати з Татранської Полянки. Дорога автомобілем із Закопаного займає приблизно годину. Сам похід не потребує цілого дня, проте краще приїхати раніше, а не відкладати виїзд на потім.

Від Татранської Полянки до озера веде зелений туристичний маршрут. Дорога в один бік займає приблизно 2 години, а на похід туди й назад варто відвести 4 години.

Початкова дорога проходить асфальтом і триває близько 20 хвилин. Підйом поступовий, без різких перепадів висоти. Далі маршрут доходить до роздоріжжя: можна продовжити шлях асфальтованою дорогою або повернути в ліс, орієнтуючись на зелені позначки.

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Помітною точкою маршруту є Велицька Поляна, розташована на висоті 1562 метри над рівнем моря. До озера звідси залишається приблизно 15 хвилин ходьби.

Велицьке плесо значно менше за Морське Око, а всю водойму можна обійти за 15 хвилин. Проте найбільше тут вражають гірські схили, які оточують водойму, та Велицький водоспад, шум якого добре чути неподалік.

Маленьке і мальовниче озеро в Татрах / Фото з сайту Interia Kobieta

Сілезький будинок біля підніжжя гірських вершин

На березі Велицького плеса розташований Сілезький будинок – велика гірська споруда. Це високогірний готель у Словаччині, який вражає розташуванням і масштабами.

На цьому місці звели будівлю ще у 1871 році, але через 3 роки її зруйнувала лавина. Згодом Угорське Карпатське товариство побудувало там дерев’яну хатину, яка стояла десятиліттями і стала важливим осередком гірського туризму у цій частині Татр.

Однак у 1962 році споруда згоріла, тому на цьому місці звели сучасний Сілезький будинок, який став помітною частиною місцевого гірського пейзажу.

Ось так виглядає готель поблизу озера / Фото з сайту Interia Kobieta

Найкращий краєвид на цю локацію відкривається з протилежного боку озера, яке повністю оточене гірськими схилами.