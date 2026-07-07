Озеро Рудно в Волынской области получило свое название не просто так: вот что оно означает

Среди густых полесских лесов скрывается водоем, о котором знают далеко не все. К нему ведет узкая лесная тропинка, а его название связано не только с природой, но и с древней историей этого края.

Полесье богато живописными озерами, но некоторые из них поражают не только пейзажами, но и своей историей. Одно из таких – озеро Рудно, которое является объектом природно-заповедного фонда. Как сообщает RivneFish, оно расположено в двух километрах к югу от озера Сребница и входит в территорию общезоологического заказника "Соловичевский". Помимо невероятной природы, водоем имеет еще одну интересную особенность – двойное название и историю, уходящую корнями в несколько веков.

Смотрите также 3 места во Львове, где можно освежиться в холодной воде: о них почти никто не знает

Почему дорога к озеру сама по себе становится частью путешествия?

Озеро Рудно спряталось среди полесских лесных дебрях. Добраться до него можно по лесной тропинке, которая приводит к поляне. Оттуда через ольшаники проложена деревянная мостовая, ведущая прямо к водоему. Само озеро имеет размеры 423 на 270 метров, а его максимальная глубина достигает шести метров. Оно имеет неправильную форму, напоминающую восьмерку, а чрезвычайно чистая вода позволяет увидеть густой ковер водной растительности.

Почему озеро Рудно еще называют Кабзинского?

У озера есть и другое название Кабзинского. Оно связано со шляхтичем Кабзинским, аптекарем из Ковеля, который приобрел участок леса вместе с озером. Местность, где расположен водоем, называется Рудники. На картах 30-х годов XX века возле озера обозначен усадебный комплекс, который, вероятно, принадлежал именно этому шляхтичу – Кабзинскому или Кабжинскому. Известно, что у него было поместье в соседнем селе Обенижи.

Как выглядит озеро Рудно / фото RivneFish

Откуда происходит название Рудно?

Название озера напрямую связано с историей Полесья. Топонимы "рудня", "руда", "рудка" и производные от них указывают на места, где добывали железо из болотной руды. В словаре Александра Цинкаловского "Старая Волынь и Волынское Полесье" насчитывается более 80 названий, образованных от этих слов.

Такие названия возникали там, где болотная железная руда окрашивала почву и воду в рыжеватый цвет. Позже, в XVI – XVII веках, появились и топонимы, связанные с рудниками – небольшими предприятиями, на которых добывали и перерабатывали болотную руду. В книге "Западное Полесье. История и культура" отмечается, что на Волыни издавна добывали бурый и красный железняк, а также болотную руду.

Смотрите также : Мало кто знает, что возле Канева среди густого леса спряталось очень красивое озеро

Топливом для рудников служил лес, поэтому его активно вырубали. На таких предприятиях работали кузнецы, дровосеки, трубочисты и другие наемные рабочие, которые жили рядом с рудниками и занимались добычей и промывкой руды. Однако уже во второй четверти XIX века железорудная промышленность на Полесье начала приходить в упадок, в частности из-за усиления конкуренции со стороны крупных российских заводов. Сейчас же озеро Рудно привлекает не промыслами, а своей природной красотой.

Где находится озеро: смотрите на картах.