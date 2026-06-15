Закарпатское море уже открыло летний сезон: каковы цены на отдых в 2026 году

Не все украинцы имеют возможность отправляться на отдых за границу, поэтому всё больше людей ищут доступные и более близкие варианты для летнего досуга. В таких случаях особенно актуальными становятся местные курорты. Одним из таких примеров является озеро Дидовое в Закарпатье, которое часто выбирают в качестве бюджетной альтернативы.

Озеро Дидовое, также известное как Дидовое или Дийда – это одна из самых популярных природных достопримечательностей Закарпатья, расположенная недалеко от города Берегово. В последние годы оно все чаще становится альтернативой морскому отдыху, ведь сюда приезжает все больше туристов не только из региона, но и из других областей Украины.

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Что известно об озере Дидовое?

Озеро относительно молодое, ему около 50 лет. Его площадь составляет более 54 гектаров, а глубина достигает 16 метров, хотя местные жители утверждают, что местами она может быть больше. Из-за своих размеров водоем часто называют Закарпатским морем.

История озера связана с бывшим песчаным карьером, который действовал во времена Советского Союза вблизи села Дийда (ранее Дидово). После того как добыча песка привела к повреждению домов в селе, карьер был закрыт и впоследствии затоплен водой, в результате чего и образовалось современное живописное озеро.

Озеро Дидовое / фото PMG.ua

Сколько стоит отдых на озере Дидово в 2026 году?

Озеро привлекает туристов чистой водой, обустроенными пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь работают как платные, так и бесплатные пляжные зоны, доступны коттеджи, кемпинги, водные горки и заведения общественного питания.

Это место часто выбирают для семейного отдыха, ведь оно предлагает развлечения как для детей, так и для взрослых. Стоимость проживания начинается примерно от 350 гривен с человека в сутки, однако большинство предложений в частном секторе составляет около 700 гривен в сутки, сообщает PMG.ua.

По состоянию на 15 июня на озере уже работает центральный пляж, который принимает посетителей ежедневно в активный летний сезон. Место доступно для отдыха с утра до вечера: график работы с 8:00 до 20:00.

Стоимость отдыха составляет 250 гривен с человека в будние дни и 350 гривен в выходные. В цену обычно входит пользование пляжной инфраструктурой и зонами отдыха. Все актуальные вопросы относительно отдыха можно уточнить по телефону:

+ 38 067 336 51 61.

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Как добраться до озера Дидово?

Для бюджетных туристов без автомобиля маршрут обычно начинается поездом в направлении Ужгорода с выходом на станции Мукачево. Далее из Мукачево можно добраться на автобусе или такси до Берегово, а уже оттуда рейсовым автобусом до села Дийда. На месте местные жители подскажут дорогу к озеру. Ориентиром служит магазин при въезде в село, после которого нужно повернуть направо в направлении водоема.

Путешествуя на автомобиле, следует двигаться по трассе Киев – Львов – Чоп (М-06) в направлении Мукачево. В городе на втором кольце, возле полицейского поста, необходимо повернуть в сторону Берегово по указателям на дорогу Р-54. Далее маршрут пролегает до Берегового, а в пределах города по главной улице (улица Богдана Хмельницкого).

После железнодорожного переезда следует повернуть направо в направлении села Дийда. После въезда в село нужно снова повернуть направо возле магазина, откуда до озера остается несколько минут.

Где находится озеро Дидовое: смотреть на картах