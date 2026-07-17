Svitlana_eng опубликовала в соцсети подборку необычных названий канадских озер. В посте речь шла о водоемах This Lake ("Это озеро"), That Lake ("То озеро"), Another Lake ("Еще одно озеро"), And Another Lake ("И еще одно озеро") и Stupid Lake ("Глупое озеро").

Почему "Еще одно озеро" сначала не хотели признавать?

Самая интересная история связана с Another Lake ("Еще одно озеро"), расположенным в канадской провинции Британская Колумбия. Как свидетельствуют документы BC Geographical Names Office, такое название предложили еще в 1968 году. Однако уже в следующем году его официально отклонили.



Another Lake / фото Svitlana_eng

В служебных документах даже отмечалось, что это "неудовлетворительное название", которое не будет использоваться на официальных картах. Впрочем, спустя два десятилетия ситуация изменилась. В 1990 году экологи и местные жители подтвердили, что название Another Lake использовалось как минимум с 1946 года.

And Another Lake / фото Svitlana_eng

Учитывая многолетнее местное использование, 13 декабря 1991 года оно было официально утверждено. В тот же день официальный статус получило и соседнее And Another Lake ("И еще одно озеро"), которое также расположено в Британской Колумбии. Сегодня оба названия внесены в государственный реестр географических названий Канады.

Что известно о "Глупом озере"?

Еще один водоем, удивляющий своим названием, Stupid Lake ("Глупое озеро"). Оно расположено в провинции Манитоба и официально внесено в канадскую базу географических названий. Название было утверждено еще 9 февраля 1978 года. При этом официальные документы не объясняют, почему озеро получило именно такое название, поэтому его происхождение остается неизвестным.



Stupid Lake / фото Svitlana_eng

Что с "этим озером" и "тем озером"?

Оба водоема имеют официальный статус и внесены в Канадскую базу географических названий. Первое озеро расположено в округе Кокрейн (Онтарио) и получило официальный статус еще 6 декабря 1956 года, а второе в округе Рейни-Ривер (Онтарио), его название утвердили в конце 1962 года.

This Lake / фото Svitlana_eng

That Lake / фото Svitlana_eng

В то же время в государственном реестре нет никаких объяснений, почему водоемы получили именно такие названия.