Сколько будет стоить отпуск и чего ожидать от отдыха на живописных курортах Черногории во времена коронавируса – рассказала директор туристического агентства.

Какие мелочи стоит принять во внимание и на какие расходы рассчитывать, планируя пляжный отдых за границей в 2020 году, 24 каналу рассказала основательница и директор туристического агентства Tasty travel Дарья Сапожникова.

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Черногория – одна из самых красивых балканских стран – одной из первых открыла свои курорты для украинских туристов. На что обращать внимание, если выбираете отдых там – читайте в материале.

Как правильно выбрать тур?

Подсчитать, сколько денег вы готовы потратить на отдых. И выбирать варианты на основе имеющегося бюджета. Это – универсальная формула для любого отдыха.

Сколько стоит отдых в Черногории / Инфографика 24 канала

При этом также учитывайте, что Черногория – как и все страны Балкан – максимально колоритные и приветливые к туристам. Поэтому вариант взять в аренду машину и осмотреть все интересные места самостоятельно – здесь один из лучших. Особенно если учитывать, что даже до карантина междугородные автобусы здесь работали довольно бессистемно. А смотреть там действительно есть на что.

"Будва и Котор – красивые средневековые города, атмосферой которых стоит насладиться. Огромный каньон реки Тара, где можно организовать и сплав, и просто прогулку. Скадарское озеро – самое большое на Балканском полуострове. Скальный монастырь Острог, где можно увидеть, как орлы летают у тебя под ногами. Черногория достаточно маленькая страна, поэтому посмотреть это все за один отдых – вполне реально", – пояснила Сапожникова.

Куда ехать?

Будва – город с хорошо развитой туристической инфраструктурой, где не соскучишься. "Там много баров, клубов, экскурсий и различных предложений с вариантами отдыха. В городе очень широкий выбор жилья от гостиниц всех видов до крошечных уютных апартаментов. Уехать оттуда можно самостоятельно, можно – с экскурсионным бюро. Там шумно. Пляжи галечные", – рассказывается Сапожникова.

Котор – один из городов, включенных в список наследия ЮНЕСКО. "Старый город – типичный итальянский средневековый город с узкими улочками и красивыми балкончиками. Там много уютных баров и ресторанов в старых зданиях. Которский залив – необычайной красоты место, созданное для инстаграмного отдыха. Но Котор – город портовый, поэтому вода там не слишком чистая", – говорит турагентка.

Отдых в Которе / Фото: wecityguide.com

Для семейного отдыха достаточно неплохой вариант – Герцог Нови. "Его называют ботаническим садом Черногории. В этот город моряки привозили растения из разных стран и многие там хорошо прижились. Жилье там намного дешевле, чем в Будве. Вода чистая и красивая. Пляжи там забетонированные, но нужно остерегаться морских ежей", – пояснила она.

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Свети Стефан – место для элитного семейного отдыха. Его называют жемчужиной Черногории. Там тихо, малолюдно и дорого. Курорт создали на базе древнего рыбацкого поселения на скалистом острове в 1960 году. С тех пор он стал один из самых необычных мест отдыха всего Средиземноморья. Старый город, башня, узкие улочки, магазинчики и церкви – все сохранено в своем первоначальном виде. Но все это небольшой остров – это один отель, где можно найти все необходимое для тихого отдыха на Будванской ривьере.

Отдых на Свети Стефане / Фото: wecityguide.com

С 2012 года остров закрыт для всех, кто не является гостем курорта. Однако в докарантинные времена туристы, которые мечтали посмотреть на остров не только с материка, изобрели лайфхак – на ужин в местный ресторан пускают всех без проблем.

Ульцин – город на границе с Албанией. В нем максимально тихо и малолюдно. Не все туристы туда готовы добираться из-за длительной транспортировки из аэропорта. Город с достаточно развитой инфраструктурой, там можно найти развлечения на любой вкус, хотя нельзя сказать, что они встречаются на каждом шагу. Пляжи в Ульцине песчаные, хотя песок довольно экзотический – он черный, вулканический. Море неглубокое, поэтому Ульцин также идеально подходит для отдыха с маленькими детьми. Цены там довольно низкие.

Что там с коронавирусом?

Въезд и выезд не предусматривают никаких ограничений, обсерваций или дополнительных тестов. Туристам нужно иметь страховку, покрывающую CОVID-19. Она, по словам Сапожниковой, должны входить в ваш туристический пакет. Также в аэропорту придется пройти дополнительный медицинский осмотр и измерение температуры.

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Отдельно посольство Украины отмечает, что путешествовать в Черногорию лучше прямыми перелетами и избегать автомобильных путешествий. Потому что соседние с ней страны имеют свои особенности пересечения границы.

Въезд с территории Боснии и Герцеговины и Албании только при наличии отрицательного теста.

Въезд с территории Сербии означает обязательную 14-дневную обсервацию в карантинном учреждении.

Проезд по "зеленому коридору" через Венгрию и Хорватию возможен без теста на условиях транзита (без остановок и задержания, по установленному маршруту и ​​времени).

При этом помните, что данные по эпидемиологической ситуации постоянно обновляются и прыжки с одной эпидемиологической зоны в другую для стран Европы – условно обычное явление. Поэтому просто заметьте, что постоянно нужно следить за ситуацией.

Ношение масок, температурный скрининг, дополнительные требования к чистоте и социальному дистанцированию – обязательны, как и везде.

"Для отелей работают те же правила безопасности, что и в других странах. All inclusive есть, но все подают официанты. Если учесть, что Черногория – это, в основном, маленькие уютные виллы-отели, то в их быту мало что изменится. Разве что персонал теперь будет в масках и перчатках, а уборка и дезинфекция будут проводиться чаще и тщательнее", – сказала Сапожникова.

Общие советы

Также стоит обратить внимание на следующие советы:

Во время поездки в Черногорию запасайтесь наличностью – терминалы и банкоматы там встречаются далеко не везде. Рассчитаться карточкой в ​​маленьких ресторанчиках с собственными устричными фермами практически невозможно. А именно там можно найти самые вкусные блюда с морепродуктами.

Возьмите с собой не только необходимый лично вам набор медицинских препаратов, а и дополнительную пачку масок и одноразовых перчаток.

Оставайтесь на связи с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку. Перед вылетом уточните актуальное состояние карантина в стране и проверьте статус вашего бронирования.

Внимательно изучите советы Минздрава о правилах реализации зарубежных поездок. Сохраните контакты ближайшего дипломатического учреждения Украины и круглосуточной "горячей линии" МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Избегайте экскурсий, которые предлагают посетить соседние страны. Эпидемиологическая ситуация постоянно меняется. Даже если в какую-то из стран, в которую могут предложить путешествие отельные гиды, можно без проблем въехать, вполне возможно, что выехать из нее будет не так просто.

Следите за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке соблюдайте имеющиеся требования. В отдельных регионах, например, власти могут внедрять комендантский час, который лучше не нарушать.

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