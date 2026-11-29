Буковель назвал дату открытия сезона: когда кататься дешевле всего и сколько стоят ски-пассы
Начало декабря традиционно знаменует начало периода зимнего отдыха в Карпатах, а вместе с ним и возможность провести время на горнолыжных склонах.
Горнолыжный курорт Буковель объявил дату начала нового сезона. Уже в начале декабря туристы смогут выйти на склоны, воспользоваться подъемниками и покататься на лыжах и сноубордах.
Когда "Буковель" откроет горнолыжный сезон и где можно покататься днем?
Горнолыжный сезон 2026/2027 в "Буковеле" официально начнется 1 декабря 2026 года. В первый день для посетителей будут работать кресельные подъемники №2, 2R, 5, 7 и 12, переходы B и D, учебная площадка 7E, а также бугельный подъемник 7D. Для дневного катания откроют 5 трасс:
- 2C;
- 7A;
- 5B;
- 5A;
- 12B.
Также будет работать учебный склон для начинающих возле трассы 7А.
Где в Буковеле можно будет покататься вечером?
Для гостей курорта предусмотрено и вечернее катание. Оно будет проходить ежедневно с 15:00 до 19:30. В это время будут работать:
- трасса 7А,
- кресельный подъемник №7,
- бугельный подъемник 7D
- учебная площадка 7Е.
Где будут работать пункты проката снаряжения?
С 1 декабря туристы смогут арендовать лыжи и другое горнолыжное снаряжение в нескольких пунктах на территории курорта. Они будут располагаться по таким адресам:
- парковка P1;
- отель Radisson;
- парковка P2 (6-й этаж);
- отель Hvoya;
- нижняя станция подъемника №5;
- отель Mountain Residence.
Где будут работать кассы в Буковеле?
Также в первый день сезона откроются кассы, где посетители смогут приобрести ски-пассы и другие услуги курорта. Они будут работать в следующих местах:
- парковка P1;
- парковка P2 (6-й этаж);
- отель "Хвоя";
- нижняя станция подъемника №5;
- VIP-касса;
- центр курорта;
- отель Mountain Residence;
- отель Radisson.
Сколько стоят ски-пассы в Буковеле в сезоне 2026/2027?
Стоимость абонементов на подъемники зависит от периода отдыха. Курорт предусмотрел 3 тарифных сезона: низкий, высокий и новогодний. Самые выгодные тарифы предусмотрены для низкого сезона. Он охватывает период с начала сезона до 18 декабря, а также время с 10 марта до его завершения. В этот период обычные ски-пассы стоят:
На несколько дней подряд:
- 2 дня – 2 300 гривен (1 150 гривен в день);
- 3 дня – 3 350 гривен (1 117 гривен в день);
- 4 дня – 4 200 гривен (1 050 гривен в день);
- 5 дней – 5 200 гривен (1 040 гривен в день).
На выбор:
- 3 дня – 3 800 гривен (1 267 гривен в день);
- 5 дней – 5 750 гривен (1 150 гривен в день);
- 10 дней – 9 250 гривен (925 гривен в день).
В высокий сезон, который длится с 19 по 24 декабря и с 8 января по 9 марта, цены повышаются.
Обычные скипассы на несколько дней подряд стоят:
- 2 дня – 3 800 гривен (1 900 гривен в день);
- 3 дня – 5 500 гривен (1 833 гривны в день);
- 4 дня – 7 000 гривен (1 750 гривен в день);
- 5 дней – 8 550 гривен (1 710 гривен в день).
Абонементы на выбранное количество дней:
- 3 дня – 5 800 гривен (1 933 гривны в день);
- 5 дней – 9 550 гривен (1 910 гривен в день);
- 10 дней – 15 450 гривен (1 545 гривен в день).
Самым дорогим периодом остается новогодний сезон с 25 декабря по 7 января.
В это время обычные скипассы на несколько дней подряд стоят:
- 2 дня – 5 000 гривен (2 500 гривен в день);
- 3 дня – 7 150 гривен (2 383 гривны в день);
- 4 дня – 9 100 гривен (2 275 гривен в день);
- 5 дней – 11 050 гривен (2 210 гривен в день).
Абонементы на выбор:
- 3 дня – 8 150 гривен (2 717 гривен в день);
- 5 дней – 12 400 гривен (2 480 гривен в день);
- 10 дней – 20 050 гривен (2 005 гривен в день).
До 30 ноября на ски-пассы в Буковеле действуют скидки, поэтому туристы еще могут успеть приобрести абонементы по более выгодной цене. Подробнее об актуальных тарифах и условиях предпродажи можно узнать на официальном сайте курорта.
Когда ориентировочно завершится лыжный сезон в Буковеле?
Точной даты завершения сезона 2026/2027 курорт пока не назвал, но ориентиром может служить предыдущая зима. Горнолыжный сезон 2025/2026 в "Буковеле" завершился 31 марта 2026 года. Поэтому можно ориентироваться на то, что в этом году лыжный сезон в Буковеле продлится примерно до конца марта 2027 года.