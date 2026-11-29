Начало декабря традиционно знаменует начало периода зимнего отдыха в Карпатах, а вместе с ним и возможность провести время на горнолыжных склонах.

Горнолыжный курорт Буковель объявил дату начала нового сезона. Уже в начале декабря туристы смогут выйти на склоны, воспользоваться подъемниками и покататься на лыжах и сноубордах.

Когда "Буковель" откроет горнолыжный сезон и где можно покататься днем?

Горнолыжный сезон 2026/2027 в "Буковеле" официально начнется 1 декабря 2026 года. В первый день для посетителей будут работать кресельные подъемники №2, 2R, 5, 7 и 12, переходы B и D, учебная площадка 7E, а также бугельный подъемник 7D. Для дневного катания откроют 5 трасс:

2C;

7A;

5B;

5A;

12B.

Также будет работать учебный склон для начинающих возле трассы 7А.

Где в Буковеле можно будет покататься вечером?

Для гостей курорта предусмотрено и вечернее катание. Оно будет проходить ежедневно с 15:00 до 19:30. В это время будут работать:

трасса 7А,

кресельный подъемник №7,

бугельный подъемник 7D

учебная площадка 7Е.

Где будут работать пункты проката снаряжения?

С 1 декабря туристы смогут арендовать лыжи и другое горнолыжное снаряжение в нескольких пунктах на территории курорта. Они будут располагаться по таким адресам:

парковка P1;

отель Radisson;

парковка P2 (6-й этаж);

отель Hvoya;

нижняя станция подъемника №5;

отель Mountain Residence.

Где будут работать кассы в Буковеле?

Также в первый день сезона откроются кассы, где посетители смогут приобрести ски-пассы и другие услуги курорта. Они будут работать в следующих местах:

парковка P1;

парковка P2 (6-й этаж);

отель "Хвоя";

нижняя станция подъемника №5;

VIP-касса;

центр курорта;

отель Mountain Residence;

отель Radisson.

Сколько стоят ски-пассы в Буковеле в сезоне 2026/2027?

Стоимость абонементов на подъемники зависит от периода отдыха. Курорт предусмотрел 3 тарифных сезона: низкий, высокий и новогодний. Самые выгодные тарифы предусмотрены для низкого сезона. Он охватывает период с начала сезона до 18 декабря, а также время с 10 марта до его завершения. В этот период обычные ски-пассы стоят:

На несколько дней подряд:

2 дня – 2 300 гривен (1 150 гривен в день);

3 дня – 3 350 гривен (1 117 гривен в день);

4 дня – 4 200 гривен (1 050 гривен в день);

5 дней – 5 200 гривен (1 040 гривен в день).

На выбор:

3 дня – 3 800 гривен (1 267 гривен в день);

5 дней – 5 750 гривен (1 150 гривен в день);

10 дней – 9 250 гривен (925 гривен в день).

В высокий сезон, который длится с 19 по 24 декабря и с 8 января по 9 марта, цены повышаются.

Обычные скипассы на несколько дней подряд стоят:

2 дня – 3 800 гривен (1 900 гривен в день);

3 дня – 5 500 гривен (1 833 гривны в день);

4 дня – 7 000 гривен (1 750 гривен в день);

5 дней – 8 550 гривен (1 710 гривен в день).

Абонементы на выбранное количество дней:

3 дня – 5 800 гривен (1 933 гривны в день);

5 дней – 9 550 гривен (1 910 гривен в день);

10 дней – 15 450 гривен (1 545 гривен в день).

Самым дорогим периодом остается новогодний сезон с 25 декабря по 7 января.

В это время обычные скипассы на несколько дней подряд стоят:

2 дня – 5 000 гривен (2 500 гривен в день);

3 дня – 7 150 гривен (2 383 гривны в день);

4 дня – 9 100 гривен (2 275 гривен в день);

5 дней – 11 050 гривен (2 210 гривен в день).

Абонементы на выбор:

3 дня – 8 150 гривен (2 717 гривен в день);

5 дней – 12 400 гривен (2 480 гривен в день);

10 дней – 20 050 гривен (2 005 гривен в день).

До 30 ноября на ски-пассы в Буковеле действуют скидки, поэтому туристы еще могут успеть приобрести абонементы по более выгодной цене. Подробнее об актуальных тарифах и условиях предпродажи можно узнать на официальном сайте курорта.

Когда ориентировочно завершится лыжный сезон в Буковеле?

Точной даты завершения сезона 2026/2027 курорт пока не назвал, но ориентиром может служить предыдущая зима. Горнолыжный сезон 2025/2026 в "Буковеле" завершился 31 марта 2026 года. Поэтому можно ориентироваться на то, что в этом году лыжный сезон в Буковеле продлится примерно до конца марта 2027 года.