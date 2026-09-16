Отключения электричества не мешают отдыху: как Трускавец обеспечивает отели светом во время отключений

В курортном Трускавце в отелях и санаториях устанавливают солнечные панели, аккумуляторы и дополнительные системы отопления, чтобы продолжать принимать гостей даже во время отключений.

Трускавец принимает не только отдыхающих, но и людей, приезжающих на лечение и реабилитацию. Поэтому стабильная работа отелей и санаториев особенно важна. Местный бизнес ищет различные способы уменьшить зависимость от электросети. Инспекция ТСН рассказала подробности о том, как предприятия Трускавца обеспечивают себя электроэнергией во время отключений.

Как большой курортный комплекс обеспечивает себя электроэнергией?

Один из гостинично-курортных комплексов Трускавца включает в себя отель, лечебный корпус, ресторан, СПА и термальные воды. Для их работы установили солнечные панели общей мощностью 165 киловатт. Их разместили в направлениях восток, запад и юг, чтобы они могли вырабатывать электроэнергию в течение дня. При суточном потреблении около 4 мегаватт панели способны вырабатывать до 1 мегаватта.

За два года нам удалось сэкономить 3,7 миллиона гривен,

– рассказал заместитель генерального директора комплекса Юрий Грицак.

Для отопления и нагрева воды здесь также используют альтернативные решения. Помимо газового котла, есть твердотопливный, а тепловой насос позволяет повторно использовать тепло из воды после лечебных ванн.



Многие отели используют солнечные панели / фото ТСН

Почему стабильное энергоснабжение важно для курортного города?

Трускавец известен лечебной водой и санаторно курортными услугами. До полномасштабного вторжения сюда массово приезжали иностранцы, сейчас же большинство гостей – украинцы. В городе проходят лечение и реабилитацию, в частности, военнослужащие. В одном из санаториев для военных и их семей лечебный отдых предоставляется бесплатно.

Здесь я ни разу не видела перебоев ни с водой, ни со светом,

– сказала военнослужащая ВСУ "Танго", отдыхающая в Трускавце.

По словам советника генерального директора Ивана Дутки, комплекс уже потратил более 1,5 миллиона долларов на оздоровление военных.

Сколько стоит энергонезависимость для отеля?

Альтернативное энергоснабжение устанавливают не только большие санатории. Один из гостинично ресторанных комплексов в центре Трускавца оборудовал солнечные панели, инвертор и аккумуляторы.

Емкость этих аккумуляторов составляет 30 киловатт, и на данном этапе они обеспечивают нас, отель и гостей электроэнергией на 12 часов,

– рассказывает управляющий гостинично-ресторанного комплекса "Rivers" Олег Фурдзин.

На систему потратили около 500 тысяч гривен. От генератора здесь сознательно отказались из-за шума, который может мешать гостям, в частности тем, кто приезжает с прифронтовых территорий.

Как бизнесу перейти на альтернативное энергоснабжение?

Предпринимателям, которые хотят сделать свой бизнес менее зависимым от отключений, в первую очередь советуют провести энергоаудит. Он поможет определить потребности предприятия, а также может понадобиться для привлечения инвестора или оформления кредита. Для бизнеса действуют программы финансирования энергооборудования, в частности "5 – 7 – 9" и "Энергетика 10%".

Для физических лиц предусмотрена программа в соответствии с постановлением № 673. Также предприниматели могут обращаться к международным грантовым программам, которые поддерживают проекты в области энергоэффективности. Национальное агентство развития в настоящее время помогает 20 украинским предприятиям получить финансирование на альтернативные источники питания.

Всего в рамках программы "5 – 7 – 9" уже 613 предприятий получили кредиты на энергооборудование – и спрос на такие программы растет. Председатель правления Национального агентства развития Андрей Гапон отметил, что в начале сентября спрос вырос на 40%.

Для гостиничного бизнеса собственный источник питания становится все более важным. Гости еще до бронирования могут интересоваться, будет ли в отеле свет во время отключений. Поэтому альтернативная энергетика для предпринимателей уже не только способ сэкономить, но и возможность продолжать работу и принимать гостей даже без электроэнергии из сети.