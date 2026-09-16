Трускавець приймає не лише відпочивальників, а і людей, які приїжджають на лікування та реабілітацію. Тому стабільна робота готелів і санаторіїв особливо важлива. Місцевий бізнес шукає різні способи зменшити залежність від електромережі. Інспекція ТСН розповіла деталі, як підприємства Трускавця забезпечують себе електроенергією під час відключень.

Як великий курортний комплекс забезпечує себе електроенергією?

Один із готельно-курортних комплексів Трускавця має готель, лікувальний корпус, ресторан, СПА та термальні води. Для їхньої роботи встановили сонячні панелі загальною потужністю 165 кіловатів. Їх розмістили у напрямках схід, захід і південь, щоб вони могли виробляти електроенергію протягом дня. За добового споживання близько 4 мегаватів панелі здатні виробити до 1 мегавата.

За два роки нам вдалося зекономити 3,7 мільйонів гривень,

– розповів заступник генерального директора комплексу Юрій Грицак.

Для опалення та нагрівання води тут також використовують альтернативні рішення. Окрім газового котла, є твердопаливний, а тепловий насос дає змогу повторно використовувати тепло з води після лікувальних ванн.



Багато готелів використовують сонячні панелі / фото ТСН

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Чому стабільне живлення важливе для курортного міста?

Трускавець відомий лікувальною водою та санаторно-курортними послугами. До повномасштабного вторгнення сюди масово приїжджали іноземці, нині ж більшість гостей українці. У місті проходять лікування та реабілітацію, зокрема військовослужбовці. В одному із санаторіїв для військових та їхніх родин лікувальний відпочинок є безкоштовним.

Тут я жодного разу не бачила перебоїв ні з водою, ні зі світлом,

– сказала військовослужбовиця ЗСУ "Танго", відпочиваючі у Трускавці.

За словами радника генерального директора Івана Дутки, комплекс уже витратив понад 1,5 мільйона доларів на оздоровлення військових.

Скільки коштує енергонезалежність для готелю?

Альтернативне живлення встановлюють не лише великі санаторії. Один із готельно-ресторанних комплексів у центрі Трускавця обладнав сонячні панелі, інвертор та акумулятори.

Ємність цих акумуляторів складає 30 кіловат і на даному етапі забезпечили нас, готель і гостей живленням на період 12 годин,

– розповідає управляючий готельно-ресторанного комплексу "Rivers" Олег Фурдзин.

На систему витратили близько 500 тисяч гривень. Від генератора тут свідомо відмовилися через шум, який може заважати гостям, зокрема тим, хто приїжджає із прифронтових територій.

Як бізнесу перейти на альтернативне живлення?

Підприємцям, які хочуть зробити свій бізнес менш залежним від відключень, насамперед радять провести енергоаудит. Він допоможе визначити потреби підприємства, а також може знадобитися для залучення інвестора чи оформлення кредиту. Для бізнесу діють програми фінансування енергообладнання, зокрема "5 – 7 – 9" та "Енергетика 10%".

Для фізичних осіб передбачена програма за постановою №673. Також підприємці можуть звертатися до міжнародних грантових програм, які підтримують проєкти з енергоефективності. Національна установа розвитку нині допомагає 20 українським підприємствам отримати фінансування на альтернативні джерела живлення.

Загалом за програмою "5 – 7 – 9" уже 613 підприємств отримали кредити на енергообладнання – і попит на такі програми зростає. Голова правління Національної установи розвитку Андрій Гапон зазначив, що на початку вересня попит збільшився на 40%.

Для готельного бізнесу власне джерело живлення стає дедалі важливішим. Гості ще до бронювання можуть цікавитися, чи буде в готелі світло під час відключень. Тому альтернативна енергетика для підприємців уже не лише спосіб заощадити, а і можливість продовжувати роботу та приймати гостей навіть без електроенергії з мережі.