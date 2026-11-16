Зимний релакс в Карпатах: сколько стоит отдых для 2 в отелях с бассейнами и СПА

Зимой особенно хочется тепла, а возможность поплавать в бассейне, когда за окном снег и мороз, делает отдых в горах еще более приятным. В Карпатах есть отели, где можно совместить зимние пейзажи с плаванием и SPA-процедурами.

24 Канал изучил предложения на платформе Booking и отобрал отели в разных уголках Карпат. Для сравнения рассмотрели варианты размещения в разных ценовых категориях.

Где отдохнуть в Карпатах, чтобы поплавать в бассейне?

Bukville Hotel & SPA расположен по адресу Вишня, 309, в Буковеле Ивано-Франковской области. Отель предлагает отдых с доступом к SPA-зоне и ресторану. Среди удобств: общий лаунж, терраса, бар, бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера оснащены кондиционерами, рабочими столами, телевизорами, холодильниками, сейфами и электрочайниками. В каждом номере есть отдельная ванная комната. Из некоторых номеров открываются виды на горы, а часть номеров имеет балконы.

В SPA-комплексе оборудован крытый панорамный бассейн с постепенным увеличением глубины. Также гости могут посетить сауну, паровую баню и гидромассажную ванну. У бассейна работает бар.

Самый дешевый доступный вариант на 4 – 6 декабря для двух взрослых – это стандартный номер без балкона площадью 20 квадратных метров. Две ночи стоят 4600 гривен. Завтрак можно заказать дополнительно за 350 гривен.

Как выглядят зоны для отдыха / фото с платформы Booking

Верховель, Верховина

Отель "Верховель" расположен на улице Франко, 1, в центре Верховины Ивано-Франковской области. Заведение сочетает гостиничный отдых с рестораном и SPA-услугами. Гостям предлагаются номера с телевизором, отдельной ванной комнатой и необходимыми удобствами. В некоторых номерах оборудованы мини-кухни с холодильниками.

На территории работают ресторан, бар, терраса и бесплатная частная парковка. Также гости могут воспользоваться сауной, хамамом, гидромассажной ванной и услугами массажа. Для плавания в отеле есть крытый бассейн с подогревом. Рядом расположена SPA-зона с сауной, хамамом и гидромассажной ванной.

Самый дешевый доступный вариант на 4 – 6 декабря для двух взрослых – это двухместный номер эконом-класса площадью 15 квадратных метров. Две ночи стоят 5800 гривен.

Как выглядят зоны для отдыха / фото с платформы Booking

Fomich Residence, Буковель

Отель Fomich Residence расположен в урочище Вишня, в селе Поляница Ивано-Франковской области, недалеко от курорта Буковель. Это комплекс с рестораном, баром и собственным SPA-центром. Гостям предлагаются номера с кондиционером, телевизором, сейфом, балконом и отдельной ванной комнатой. В некоторых номерах также есть мини-кухня с микроволновой печью.

На территории работают ресторан, бар, круглосуточная стойка регистрации и бесплатная частная парковка. Для отдыха доступны сауна, гидромассажная ванна и массажные услуги. В отеле есть крытый и открытый бассейны. Также среди удобств указаны бассейн на крыше и бар у бассейна.

Как выглядят зоны для отдыха / фото с платформы Booking

Самый дешевый доступный вариант на 4 –6 декабря для двух взрослых – это двухместный номер эконом-класса площадью 19 квадратных метров. Проживание в течение двух ночей стоит 13 138 гривен. Завтрак входит в стоимость.