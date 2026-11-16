Зимовий релакс у Карпатах: скільки коштує відпочинок для 2 у готелях із басейнами та SPA

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24 Канал дослідив пропозиції на платформі Booking і відібрав готелі в різних куточках Карпат. Для порівняння розглянули помешкання в різних цінових категоріях.

Де відпочити в Карпатах, щоб поплавати в басейні?

Bukville Hotel & SPA розташований на ділянці Вишні, 309, у Буковелі Івано-Франківської області. Готель пропонує відпочинок із доступом до SPA-зони та ресторану. Серед зручностей: спільний лаунж, тераса, бар, безкоштовний Wi-Fi та приватна парковка.

Номери обладнані кондиціонерами, робочими столами, телевізорами, холодильниками, сейфами та електрочайниками. У кожному є окрема ванна кімната. З деяких номерів відкриваються краєвиди на гори, а частина помешкань має балкони.

У SPA-комплексі облаштований критий панорамний басейн із поступовим збільшенням глибини. Також гості можуть відвідати сауну, парову лазню та гідромасажну ванну. Біля басейну працює бар.

Найдешевший доступний варіант на 4 – 6 грудня для двох дорослих – це стандартний номер без балкона площею 20 квадратних метрів. Дві ночі коштують 4600 гривень. Сніданок можна замовити додатково за 350 гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як виглядають зони для відпочинку / фото з платформи Booking

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Верховель, Верховина

Готель Верховель розташований на вулиці Франка, 1, у центрі Верховини Івано-Франківської області. Заклад поєднує готельний відпочинок із рестораном та SPA-послугами. Відвідувачам пропонують номери з телевізором, окремою ванною кімнатою та необхідними зручностями. У деяких номерах облаштовані мінікухні з холодильниками.

На території працюють ресторан, бар, тераса та безкоштовна приватна парковка. Також гості можуть скористатися сауною, хамамом, гідромасажною ванною та послугами масажу. Для плавання у готелі є критий басейн із підігрівом. Поруч розташована SPA-зона із сауною, хамамом і гідромасажною ванною.

Найдешевший доступний варіант на 4 – 6 грудня для двох дорослих – це двомісний номер економкласу площею 15 квадратних метрів. Дві ночі коштують 5800 гривень.

Як виглядають зони для відпочинку / фото з платформи Booking

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Fomich Residence, Буковель

Готель Fomich Residence розташований в урочищі Вишня, у селі Поляниця Івано-Франківської області, неподалік курорту Буковель. Це комплекс із рестораном, баром і власним SPA-центром. Гостям пропонують номери з кондиціонером, телевізором, сейфом, балконом та окремою ванною кімнатою. У деяких помешканнях також є мінікухня з мікрохвильовою піччю.

На території працюють ресторан, бар, цілодобова стійка реєстрації та безкоштовна приватна парковка. Для відпочинку доступні сауна, гідромасажна ванна та масажні послуги. У готелі облаштовані критий і відкритий басейни. Також серед зручностей зазначені басейн на даху та бар біля басейну.

Як виглядають зони для відпочинку / фото з платформи Booking

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Найдешевший доступний варіант на 4 – 6 грудня для двох дорослих – це двомісний номер економкласу площею 19 квадратних метрів. Проживання протягом двох ночей коштує 13 138 гривень. Сніданок входить у вартість.