Обзор отелей Египта: куда можно ехать на отдых, а куда –не стоит

Египет уже много лет остается одним из самых популярных направлений для пляжного отдыха среди украинцев. Теплое Красное море, система "все включено" и большое количество отелей привлекают туристов в течение всего года.

Удачный отдых зависит во многом от правильного отеля, поэтому туристическая експертка @ira_hottout3 рассказала в тиктоке, какие отели имеют замечательные рифы и сервис, а какие способны испортить впечатление от поездки.

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Что нужно знать о разных отелях Египта?

Среди отелей, которые получили наименьшее одобрение, оказались Sunny Days, Titanic Palace Resort, The Grand Hotel, а также отели сети Hawaii. Экспертка не рекомендует их для бронирования.

Положительные отзывы получил отель Flow Spectrum. Это относительно новый отреставрированный 4-звездочный отель. Также хорошим считается Beach Albatros Resort, который подойдет для семейного отдыха.

По словам эксперта такие отели как Reef Oasis Blue Bay и Reef Oasis Beach Resort могут похвастаться прекрасными коралловыми рифами, качественным питанием и комфортными условиями для семей с детьми.

Среди лучших вариантов в Шарм-эль-Шейхе также назвали отели Nubian Village и Nubian Island. Женщина выделила здесь прекрасное питание, в частности то, что каждый день в этих отелях есть морепродукты.

Обзор на отели Египта: смотрите видео

В комментариях мнения некоторых туристов разделились, поскольку путешественники отметили, что остались довольны отдыхом в некоторых отелях, которые автор отнесла к неудачным вариантам. Поэтому впечатление от отеля часто зависит от личных ожиданий, бюджета и даже сезона отдыха.