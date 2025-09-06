Но наиболее популярной среди гостей остается "пивная комната". Там спальное место обустроено в бочке, датируемой 19 веком, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Luxury Property News.

Как выглядит комната на пивную тематику?

Отель называется Beverland Resort и расположен в деревне Остбеверн. Именно здесь можно поселиться в Beer Barrel – комнате со спальным местом, обустроенным в бывшей пивной бочке.

На фото видно огромную бочку, что "припаркована" под стеной. Из нее виднеется белое одеяло и подушки. "Пивную атмосферу" создает также соответствующий декор, в частности приставной столик из ящиков и деревянный стол со стулом.



Пивная бочка, переоборудована в спальное место / Фото Beverland

В отеле утверждают, что бочки использовали по назначению до 1995 года. Номера обустроили в сотрудничестве с региональной пивоварней Pott's Brewery.

Номера оборудованы не только уникальной кроватью, но и двумя обычными спальными местами. В комнатах есть телевизор, Wi-Fi, гидромассажный душ, фен, гладильные принадлежности и т.д. – все для комфортного проживания гостей.



Номер в стиле Beer Barrel / Фото Beverland

Цены за номер для двоих стартуют от 120 евро за ночь, а это минимум 5,8 тысяч гривен за ночь.

