Украинцы к такому не готовы: все о ценах и пикантном нюансе термов в Закопаном

Одним из самых популярных видов отдыха в осеннее межсезонье является посещение спа-комплексов. Если Буковель уже надоел, то можно отправиться в соседнюю Польшу. В Закопаном есть немало купален и термальных комплексов, которые предлагают отдых в теплых бассейнах и саунах с прекрасными видами на горы. Однако украинцам стоит морально подготовиться к одному нюансу.

Большинство туристов едут в Закопане осенью, чтобы отдохнуть в термальных водах. Ведь для хайкинга уже холодно и сыро, а для катания на лыжах еще рано. Самым популярным курортным комплексом является Termy Zakopanski, расположенный в самом центре города. Подробнее о нем рассказал УНИАН.

Что нужно знать об отдыхе в Закопанских термах?

Termy Zakopanski – это что-то среднее между аквапарком и купальнями. Это место идеально подходит для того, чтобы расслабить мышцы и отдохнуть после катания на лыжах или подъема в горы. Комплекс работает круглый год, но цены варьируются в зависимости от сезона. Летом и зимой посещение терм обходится дороже, а весной и осенью – дешевле.

В низкий сезон для посетителей даже предусмотрены специальные предложения, которые позволяют сэкономить. Например, "Счастливые часы: термы + сауна" стоят всего 59 злотых с человека, что в эквиваленте составляет около 680 гривен. Этот пакет предусматривает 5 часов доступа к комплексу с 17:00 до 22:00. Доступ на целый день стоит 153 злотых (1 760 гривен), а при покупке на сайте – от 129 злотых (1 485 гривен).

Крытые бассейны комплекса / Фото Han

В Termy Zakopanski есть бассейны с термальными водами и гидромассажем, зоны с джакузи, водные горки, сауны, рестораны, соляная комната, фитнес-зал и т. д.



Закопанские термы / Фото Tomas Bibrlik

Полотенца, халаты и тапочки в стоимость посещения комплекса не входили, но их можно было взять в аренду за дополнительную плату.

К какому нюансу не были готовы украинские туристы?

Есть один нюанс отдыха в Закопанских термах, к которому оказались не готовы украинские туристы. Дело в том, что в сауны можно заходить только обнаженными. Посетителям сказали снять купальники и разрешили оставить полотенца, но это не означало, что другие люди в сауне также будут прикрыты. И хотя в саунах Западной и Северной Европы принято ходить обнаженными, украинцы не ожидали увидеть такую ситуацию в консервативной Польше. Сама сауна была небольшая, поэтому туристам было некомфортно, когда совсем рядом проходили обнаженные мужчины и женщины.

В душевых раздевалок также не было никакой приватности – ни дверей, ни занавесок. Правда, душевые были разделены для мужчин и женщин. И хотя на самом деле такой формат вполне приемлем, для некоторых это может стать неожиданностью. Особенно учитывая то, что в Украине в общих саунах спа-комплексов нельзя находиться обнаженным.

В то же время на общее впечатление от посещения Закопанских терм это не повлияло, и украинцы остались довольны.