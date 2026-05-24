Этот древний морской город в Хорватии можно увидеть за 3 тысячи гривен даже в пик сезона

В пик сезона Хорватия превращается в один из самых дорогих пляжных направлений Европы. Однако даже в этой жемчужине Балкан можно отдохнуть не за все деньги мира, если тщательно подойти к планированию путешествия. Например, есть один город в Хорватии, куда из Польши можно долететь всего за 2700 гривен в две стороны.

Дешевые авиабилеты в разгар сезона доступны в город Задар на берегу Адриатического моря. Подробнее о самом городе и что здесь можно увидеть туристам рассказывает 24 Канал.

Читайте также Это самая безопасная страна для отдыха на Карибах с пляжами, которые напоминают рекламу Bounty

Что известно о городе Задар?

История Задара тянется еще с 9 века до нашей эры. Когда-то его заселяло иллирийское племя либурнов – мореплавателей и торговцев, которые активно использовали побережье Адриатики для обмена товарами. Уже тогда эта территория имела стратегическое значение благодаря своему расположению между морем и внутренними регионами Балкан.

Со временем сюда пришли римляне, и город превратился в важный административный и военный центр. Именно в римский период Задар начал приобретать черты классического античного города: появились величественные храмы и базилики, мощные оборонительные стены, части которых сохранились до сегодня.

После упадка Римской империи город неоднократно переходил из рук в руки. В разные исторические периоды здесь господствовали византийцы, хорватские правители, венецианцы, венгры, а впоследствии – османы, габсбурги, итальянцы и другие силы, которые боролись за контроль над Адриатическим побережьем. Каждая из этих эпох оставила свой след – от оборонительных крепостей и церквей до дворцов и городской планировочной структуры.

Сейчас Задар является важным культурным центром северной Далмации и пятым по величине городом Хорватии. Он сочетает статус современного туристического хаба с глубоким историческим наследием, которое ощущается буквально на каждом шагу.

Архитектура города Задар / Фото Depositphotos

Где в Задаре есть лучшие пляжи?

Задар предлагает идеальное сочетание пляжного и городского отдыха. Здесь есть галечные и песчаные пляжи со всей необходимой для отдыха инфраструктурой. Вот несколько из них:

Borik – лучший пляж для семей с детьми. Здесь есть пологий заход в воду и мелкая галька;

Kolovare – самый известный городской пляж. Как пишет Adriagate, он отмечен международной наградой "Голубой флаг", которая является символом качества пляжа и чистоты воды;

Diklo – более спокойный пляж на севере Задара;

Saharun – этот пляж расположен не в самом Задаре, а на острове Дуги-Оток. Добраться его можно катамараном из порта Задара и это точно того стоит. Пляж славится бирюзовой водой и нетронутой природой.

Во время отдыха в Задаре обязательно стоит посетить соседние острова Углян, Пашман и другие. Поездка из порта не займет много времени, но точно добавит новых впечатлений отпуску.

Невероятный цвет воды на пляже Saharun / Фото Depositphotos

Что увидеть туристам в Задаре?

В Задаре туристов ждет немало красивой архитектуры и живописных пейзажей. Как пишет Lonely Planet, здесь обязательно надо:

посетить Римский форум – комплекс руин, которые сохранились с 1 века нашей эры;

послушать морской орган – уникальный инструмент, который встроен в каменные ступени набережной и при взаимодействии волн и ветра выдает мелодию;

посетить византийскую церковь Святого Доната, кафедральный собор Святой Анастасии, церковь Святого Симеона;

увидеть оригинальный монумент "Приветствие солнцу";

прогуляться по узким улицам города и поужинать морепродуктами на набережной.

Сколько стоят билеты на самолет в Задар?

Обычно на пик сезона стоимость авиабилетов значительно возрастает, но мы имеем хорошую новость – сейчас можно купить билеты на середину июля от 2700 гривен.



Стоимость перелета в Задар из Польши / Скриншот с kiwi.com

По данным ресурса kiwi.com, перелет из польского города Познань 14 июля в Задар и возвращение во Вроцлав 21 июля стоит всего 2 700 гривен. Или же можно лететь из Кракова, что значительно ближе к украинской границе. Перелет обойдется лишь немного дороже – 3 600 гривен в обе стороны. Правда, в стоимость этих билетов не входит багаж.

Для тех, кто мечтал об отдыхе в Хорватии, это прекрасная возможность немало сэкономить на добирании и провести теплые дни на побережье Адриатического моря.