Турция для всей семьи: 4 солнечных направления, которые стоит выбрать для отдыха

Начался летний сезон, и вместе с ним у многих родителей возникает главный вопрос: куда же отправиться на отдых к морю за границу? Одним из бесспорных фаворитов остается Турция, которая предлагает несколько идеальных направлений для семейного отдыха.

Турция остается одним из самых популярных направлений для семейного отдыха благодаря сочетанию пляжей, истории, природы и развлечений для всех возрастов, сообщает Daily Mail. Именно там путешественники могут найти как спокойные курорты, так и места с разнообразными развлечениями.

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Какие направления Турции заслуживают внимания семей с детьми?

Анталия

Это одно из направлений, подходящих для семейного отдыха. Регион известен солнечными пляжами, древними руинами и природными локациями. Здесь можно отдохнуть на песчаных побережьях, заняться водными видами спорта или отправиться в каньон Гойнюк, где есть бассейны, водопады и маршруты для активного досуга.

Анталия – идеальное место для семейного отдыха / фото Canva

Среди популярных мест региона также Кемер с возможностями для пеших прогулок, велосипедных маршрутов и морских развлечений, Белек с известными полями для гольфа, пляж Лара с большими отелями и Сиде, где сочетаются пляжи и древние руины.

Бодрум

Бодрум предлагает другую атмосферу: здесь сочетаются морские пейзажи, яхтенные марины и исторические достопримечательности. В городе можно увидеть замок Бодрума, древний театр, а также прогуляться по набережной с ресторанами и видами на море. Для отдыха подойдут пляжи Голубого флага, а также морские прогулки на традиционных лодках-гулетах. Кроме того, Бодрум известен магазинами и разнообразными бутиками.

Бодрум подойдет для более активного отдыха / фото Canva

Даламан

Регион Даламан выбирают те, кто хочет увидеть более природную сторону страны. Здесь есть рыбацкие деревни, местные базары и живописные побережья. Одной из главных достопримечательностей является Голубая лагуна в Олюденизе, которую окружают горы и сосновые леса.

Даламан подходит для любителей природы / фото Canva

Также в регионе можно отправиться на прогулки на лодке к местам с ликийскими гробницами, посетить Мармарис с пляжами и национальным парком или побывать в Фетхие и Гечеке с их гаванями и яхтами.

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Измир

Это направление для тех, кто хочет совместить отдых у моря с историческими открытиями. Вблизи города расположены древние достопримечательности, в частности Эфес и Пергам, а также Храм Артемиды – одно из семи чудес Древнего мира.

Измир идеален для исторических открытий / фото Canva

Еще одна известная локация – это Памуккале с его белыми минеральными бассейнами. Для пляжного отдыха неподалеку находится Кушадасы с широкими песчаными пляжами и мелководьем, подходящим для детей.