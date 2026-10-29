Дом из "Звездных войн" и отель в крепости 13 века: где найти эти необычные места

Ищете альтернативу популярным курортам Испании для путешествия в Средиземноморье? На юге Туниса можно увидеть древние поселения, необычные дома и места, ставшие частью вселенной "Звездных войн".

О необычных местах Туниса, его культурном наследии и доме Люка Скайуокера, который использовался во время съемок "Звездных войн", рассказало издание The Independent.

Чем остров Джерба особенен?

Джерба расположена у юго-восточного побережья Туниса. На протяжении тысячелетий остров находился под влиянием различных средиземноморских культур. Это заметно в местной архитектуре, традициях и повседневной жизни.

В главном городе острова, Хумт-Сук, туристы могут прогуляться по улочкам старой медины и посетить рынки со специями. Местные жители говорят на тунисском языке, который сочетает арабские и французские элементы, а также имеет влияние амазигского, итальянского и мальтийского языков.

Атмосфера отдыха на острове Джерба: смотреть видео

Своими белыми домами и извилистыми улочками Джерба напоминает испанскую Андалусию, однако туристов здесь значительно меньше. В 2023 году ЮНЕСКО внесла остров в список Всемирного наследия, отметив традиционные поселения, жители которых научились приспосабливаться к нехватке пресной воды и ограниченным природным ресурсам.

Познакомиться с их образом жизни можно в парке Explore Djerba. Там воссоздали традиционный мензель – семейное поместье с внутренним двором, где выращивали овощи и фрукты и собирали дождевую воду. Посетителям также демонстрируют местное ткачество и гончарное ремесло.

Где увидеть подземные жилища и дом Люка Скайуокера?

Примерно в 1,5 часах езды от побережья расположен регион Дахар с засушливыми холмами и долинами. Здесь сохранились необычные подземные жилища амазигов – коренного народа Северной Африки, представителей которого также называют берберами. Жилища устраивали непосредственно в скалах, чтобы защититься от высоких температур.

Реальная локация из фильма "Звездные войны" / фото TripAdvisor

За неприметными входами скрываются внутренние дворы и комнаты, высеченные в склонах. Часть семей до сих пор живет в таких домах, а некоторые принимают туристов и угощают их домашним хлебом, оливковым маслом, медом и острой пастой харисой. В отдельных домах можно даже остаться на ночь.

Неподалеку расположен отель Sidi Driss, который стал известен благодаря кино. Раньше это был обычный жилой дом, который использовали для съемок двух фильмов "Звездных войн". Именно он изображал дом детства Люка Скайуокера. Еще одно место, связанное с киносагой, – это город Татауин. Его название напоминает о планете Татуин из фильмов режиссера Джорджа Лукаса.



Отель Sidi Driss / фото TripAdvisor

Какие древние сооружения сохранились в регионе?

На юге Туниса можно увидеть ксары – это укрепленные зернохранилища, которые строили вдоль древних торговых путей для хранения запасов. Их кладовые из камня и глиняного кирпича образуют многоярусные конструкции, похожие на соты. Некоторые сооружения получили новое назначение.

Ксар-Улед-Солтан / фото Get Your Guide

Например, Ксар-Улед-Деббаб, история которого уходит корнями в 13 век, сейчас работает как отель, ресторан и музей. В нем обустроили номера с традиционными амазигскими коврами, а для гостей также доступен хамам. Стоит обратить внимание и на деревню Шенини, где древние каменные дома расположены прямо на горном склоне.

Хотя часть жителей переехала отсюда в поисках работы, местные гиды, кафе и гостевые дома помогают сохранять историческую застройку и поддерживать общину.

Над деревней возвышается белая мечеть Семи Спящих. С ней связана легенда о семи юношах, которые укрылись в пещере от религиозных преследований, а проснулись спустя много веков. Существуют различные версии этой истории в христианской и мусульманской традициях.

Где находится Тунис: смотреть на картах