В каком старинном городе Европы осенью еще можно купаться в море

Сентябрь позволяет продлить пляжный сезон даже тогда, когда во многих европейских странах лето уже постепенно подходит к концу. Есть место, где теплая погода сочетается с морем, пляжами и атмосферой старинного города.

Как пишет Express, речь идет о Сплите – крупнейшем городе Далмации на восточном побережье Адриатики и втором по величине городском центре Хорватии. Осенью сюда приезжает меньше туристов, чем в разгар сезона, поэтому в городе становится спокойнее, а его достопримечательности более комфортными для прогулок.

Почему Сплит привлекает туристов осенью?

Одним из главных преимуществ осенней поездки в Сплит является сочетание теплой погоды и возможности отдыхать у моря. В сентябре средняя температура воздуха здесь составляет около 25 градусов. Море также остается достаточно теплым для купания. В этот период температура воды обычно держится на уровне около 23 градусов, поэтому желающие могут не спеша наслаждаться пляжным отдыхом.

Атмосфера города Сплит: смотреть видео

Еще одна особенность осеннего Сплита – меньшее количество посетителей. После окончания пикового сезона город становится просторнее и спокойнее. При этом пляжи остаются доступными, а туристы могут совместить отдых у моря с прогулками по историческим районам.

Среди популярных пляжей выделяется Бачвице. Он расположен в центральной части города и достаточно просторен, чтобы принимать более 10 тысяч посетителей.

Что посмотреть в историческом центре Сплита?

Сплит имеет историю, насчитывающую около 1700 лет. Одной из его главных достопримечательностей является дворец Диоклетиана, который римский император приказал построить в качестве своей резиденции. Сегодня по территории дворца можно прогуляться, любуясь старинной архитектурой. В то же время это не просто музейный комплекс: в пределах дворца находятся многочисленные здания, где до сих пор живут люди.

Исторический центр Сплита / фото Canva

Комплекс насчитывает около 220 зданий, а на его территории проживает около 3000 жителей. Узкие извилистые улочки ведут к небольшим дворам, скрытым проходам, кафе и барам. Поэтому прогулка по дворцу может превратиться в своеобразное путешествие сквозь живую историю. Дворец Диоклетиана также знаком поклонникам сериала "Игра престолов", ведь он был одной из локаций четвертого сезона.